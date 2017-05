Egy héttel a vakházasság után máris párterápiára szorul Rita és Zoli

Párterápiára szorulna az elsőként vakon egybekelt Rita és Zoli. Már mindketten bőgve tudnak csak beszélni kapcsolatukról.

Óriási utat jár be Rita és Zoli kapcsolata, akiket az RTL Klub Házasság első látásra című műsorából ismerhettek meg a nézők, mint vállalkozószellemű vakon házasulókat. Óriási reményekkel vágtak neki a frigynek, de álmaik java szertefoszlani látszik. Rita már az esküvőn sem érezte ugyanazt a lelkesedést, amit újdonsült férje, Zoli. A párizsi álomnászút is tragikusan sikerült: végigveszekedték a szerelmesek városának összes látványosságát és utcasarkát. Míg Rita a hotelszobájában pityergett, Zoli magányosan rótta a várost. Idegességében és csalódottságában végül ő is elsírta magát.







Mindenki összeillő párnak tartja őket, de Rita képtelen beleszeretni a férjébe

Pedig Rita családtagjainak és barátainak szimpatikus volt a férfi, aki még mindig bármire hajlandó, hogy megmentse a kapcsolatukat. Kérdés, hogy ez lehetséges-e még.

– Rita a pszichológiai felméréseken a legstabilabb személyiségnek tűnt a kiválasztott nyolc ember közül. Simulékonynak, alkalmazkodónak és krea­tívnak mutatta magát. Domináns és karakteres, neki volt a legnehezebb párt találni. Nem akartunk mellé domináns férfit, mert annak rivalizálás lett volna a vége – magyarázta Rozs Erika szexuálpszichológus, aki a párok összeállításában is részt vett.







Ilyen hangulatban teltek az ifjú pár mézeshetei

– A tudomány szerint Zoli és Rita nagyon összepasszol, de a lány egyelőre azzal van el­foglalva, hogy külsőre nem az ideálja – folytatta a szakértő, aki elárulta: az első hét végére mindenki úgy érezte, a legjobb, ha a felek párterápián vesz­nek részt.