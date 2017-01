Egészen meglepő újévi fogadalmakat tett Ördög Nóra

Gyerekei egyszer megkérdezték tőle, hogy ő tulajdonképpen az apjuk-e?

Megkésve bár, de törve nem, Ördög Nóra tett újévi fogadalmakat, amik között egészen meglepőek is találhatóak. Meglepőek, de nagyon emberiek is egyben, a kétgyermekes, állandóan rohanó anyuka ugyanis olyan fogadalmakat fogalmazott meg, amiket bármelyik hozzá hasonló cipőben járó nő tesz titokban.

Ezek között szerepel, például, hogy az új évben igyekszik bebizonyítani a gyerekeinek, hogy paradicsomos tésztán, húslevesen és virslin kívül mást is tud főzni, hogy ne forduljon elő még egyszer az, hogy szenteste bundáskenyérért reklamálnak.









A műsorvezető azt is megfogadja 2017-re, hogy rendszeresen szőrtelenít, vagy ha arra nincs is ideje, nem mutogatja a szőrös lábát a gyerekeinek. Talán ez a legfurcsább, de azt is megmagyarázza, hogy miért van szükség ezt megfogadni. Nyolc év együttélés után ugyanis házasságában, csakúgy mint másoknál is, lazul az ez irányú fegyelem, így gyakran előfordul, hogy „szúr" a lába. Egyszer pedig a kicsik a lábát simogatva megkérdezték tőle, ha tulajdonképpen neki is tud szőrös lenne a lába, akkor nem az apjuk-e?

