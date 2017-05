Edzőbe szerelmes a Barátok közt szőke szépsége

Két évig keresgélt, most azonban úgy érzi Nagy Alexa, hogy rátalált a szerelem.

Két évig keresgélt, most azonban úgy érzi Nagy Alexa, hogy rátalált a szerelem.

Noha még csak az ismerkedésnél tartanak, a Barátok közt sztárja úgy érzi, jó irányba haladnak a dolgok Mátéval. Szerelmükről a Best magazin számolt be.

"Barátaimmal mulattunk egy bárban, ott találkoztunk. Máté azt állítja, már többször is látott, néhányszor összefutottunk az éjszakában, de csak most szólított meg" - mesélte megismerkedésük történetét Nagy Alexa. Máté egyébként egy férfi kosárcsapat edzője, és a Barátok közt Aliza már el is kísérte egy meccsre - bár volt némi feszengés, mivel a lány picit túlöltözött.







Alexandra évekig kereste a nagy őt. Végre rátalált a boldogság?

"Mivel utána jelenésünk volt valahol, egy csinos szoknyát és tűsarkút vettem fe. Éreztem, hogy ez egy kosármeccsre túlzás lesz, de amikor a csarnokba értem, mégis megdöbbentem. Kicsit zavarba is jöttem, de nem volt mit tenni..." - idézte fel a történteket.

Hogy merre tart a kapcsolat? Alexa még nem tudja, azonban úgy fogalmazott a magazinnak: "szuperül alakulnak a dolgok." Mi drukkolunk nekik!