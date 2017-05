Édesapja példáját adná át gyermekeinek Szabó Zsófi

Szabó Zsófi, és édesanyja, Pálma többször eltávolodott egymástól az évek során. Talán ennek is köszönhető, hogy a színész-műsorvezető inkább édesapját tekinti szülői mintának.

Többek közt Zsófi párja kapcsán is volt köztük egy rövidebb mosolyszünet - az asszony eleinte ugyanis nehezen tudta elfogadni a férfi származását, mára azonban szerencsére nem csak megbékélt a helyzettel, de láthatóan megszerette a fiút. Zsófi most a Hot magazinnak mesélt arról, miként távolodtak-közeledtek az évek során édesanyjával.

"Az az igazság, hogy mindketten temperamentumosak vagyunk, nyíltan kimondjuk a véleményünket. Sokszor meg is égettem magam, így rájöttem, hogy változtatnom kell. Erre ő ötvenévesen jött rá, én pedig huszonnégy évesen" - mesélte Zsófi, hozzátéve, hogy első nagy eltávolodásuk 16 éves korában volt, amikor az előadóművészettől besokallt és a lovaglást szerette volna választani, anyja azonban ennek nem örült.







Zsófi és édesanyja kapcsolata nem volt felhőtlen, mára azonban - szerencsére - rendeződött © Bors

Zsófinak egyébként - noha még párjával nincs napirenden a baba-projekt - pontos elképzelései vannak arról, milyen szülő, milyen anya szeretne lenni. Azonban - érdekes módon - nem saját édesanyját, sokkal inkább apját, a néhai Szabó Gyulát tekinti példaképének.

"Nagyon fontos, hogy nem akarok a gyermekemre ráerőltetni semmit. Az is megfordult a fejemben, hogy alapvetően olyan iskolába íratjuk majd, ahol teljesen önmaga lehet. Nekem is jólesett volna, ha anya támogatja a lovaglással kapcsolatos vágyaimat. Egy percig sem lesznek elvárásaim a gyermekem felé. Édesapám példáját szeretném követni, aki minden ember hivatását tisztelte" - árulta el, felidézve, hogy a színművész anno még a takarítónőnek is megköszönte a fellépések előtt, hogy tiszta öltözőbe érkezhetett...