Eddig titkolta terhespocakját a magyar színésznő

A Babavilág című műsor vendége volt Vágó Bernadett és Miller Zoltán, akik első közös gyermeküket várják. Mint elsőként megírtuk, az Operettszínház harminchét éves színésznője őszre várja a babát, a műsorban pedig beszélt arról, egyáltalán nem érzi, hogy baj lenne, hogy eddig várt a gyerekvállalással.

– A legjobb pillanatban jött, mert megtaláltam életem szerelmét – mesélte Detti, ki azt is elárulta, már minden szerepét visszaadta, most már csak a szinkronban és egy-két rendezvényen műsorvezetőként dolgozik. Párja, Miller Zoltán egyébként így háromgyermekes apa lesz, hisz Ullmann Mónikával kötött házasságából született a ma már tizenkilenc éves Dávid, majd egy későbbi kapcsolatában fogant a hétéves Emma. A kispapa mindenből kiveszi a részét a babavárás időszakában is, kevesebb vidéki haknit vállal, hogy minél többet lehessenek együtt Dettivel.