Durván beszólt Sváby András: A TV2 hírszerkesztőséghez és hírműsoraihoz gyomor kell

2007 óta nem tévézett Sváby András, most tavasszal az ATV-n indíthatja újra a Naplót. Az Index készített vele interjút, ahol arról beszélt az elmúlt tíz évben azért nem volt képernyőn, mert nem érkezett hozzá olyan megkeresés, legalábbis komoly nem.

Az elmúlt időben nem csak az ATV, a Hír TV is megkereste, de végül előbbi mellett döntött, mert szakmailag jobb ajánlat érkezett onnan. A műsora címe egyébként Heti Napló Sváby Andrással lesz.

Az RTL Klubot nagyon dicséri Sváby, az ATV-ről pedig elárulta, se a hírigazgató Németh Szilárdot, se a műsor producerét, Hajdú Pétert sem ismerte.

„ Nem ismertem sem Németh Szilárdot, sem pedig – és ez furcsán fog hangzani, de igaz – a műsoromat gyártó Hajdú Pétert. Talán kétszer találkoztam vele korábban, a telefonszáma sem volt meg, így kis híján le is maradtam erről a melóról, mert ismeretlen számot nem szoktam felvenni, és amikor hívott egy pillanatra, az is átfutott az agyamon, hogy kinyomom.”







© Zsolnai Péter

Szerinte az hazudik, aki azt mondja magáról, „nekem nem hiányzik a képernyő”, és „én nem olvasom a kommenteket”.

„Egyszer rágugliztam a nevemre úgy, hogy az anyabaszótól a geciládáig mindenféle csúnya szóval összepárosítottam. Volt találat mindegyikre.”

A leendő műsora nézetsségéről is szót ejtett a műsorvezető:

„A nyilvánvaló, hogy az ATV-n nem lesz 3-4 milliós közönségem, mint a TV2-n annak idején, de a piac is teljesen más, meg kell becsülni azt a sok százezer nézőt is, akit ide lehet vonzani. Át kell majd szoknom arra, hogy egy 8 százalékos közönségarány csodálatos, pedig a Naplóval 40 körül is voltunk. A TV2-t azért szeretném elverni néha, ez a Frizbinek is összejött.”







© Zsolnai Péter

A műsor riporterei az ATV szerkesztőségéből, korábbi RTL-es és TV2-sök alkotják, de Tvrtko is beszélt arról, hogy bedolgozik majd a műsorba.

A TV2-ről:

„A TV2 hírszerkesztőséghez és hírműsoraihoz gyomor kell. Legyártani is, felkonfolni is, bármilyen formában részt venni benne. Képtelen lennék rá.

Én nagyon kedvelem Marsi Anikót és Gönczi Gábort, nekik nagyon nehéz lehet ezeket a hírszerű dolgokat felvezetni napról napra. Ők valóban azt gondolják magukról, hogy csak ott ülnek és felolvasnak, miközben a néző velük azonosítja a műsort. Újságíróként az egyszerűen vállalhatatlan, hogy nap mint nap egy politikai akaratnak kell megfelelni.”