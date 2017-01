Dublőrök vetkőznek Carrie-ék helyett a Szex és New Yorkban

Néhány hete ismét felröppentek a pletykák, miszerint hamarosan zöld jelzést kap a Szex és New York című kultikus sorozat harmadik moziszériája. A szingli Carrie, Miranda, Charlotte és Samantha – forradalmian pikáns – kalandjait 1998. és 2004. között láthatták a tévénézők.

A sorozat sikerét persze hollywoodi módra még kétszer meglovagolták a moziban is: először 2008-ban, majd 2010-ben, és úgy tűnik, 2017-ben trilógiává bővül a négy barátnő története. Persze, hallottuk ezt már sokszor, de egy bennfentes több információt is kiszivárogtatott a tervekről.

Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Kim Cattrall és Cynthia Nixon közül SJP szorgalmazza leginkább a folytatást. Ő producerként is érdekelt lenne a sikerben.









A színésznők legnagyobb el­lensége az idő, hisz Kim 60, Kristin és Sarah 51, míg Cynthia 50 éves, vagyis minél tovább húzódik a forgatás kezdete, annál több ráncot kell eltüntetniük a szakembereknek. Ezt ők is tudják, és már most harcolnak azért, hogy elhappolják egymás orra elől a legjobb sminkeseket, fodrászokat, mert a külön sminkes természetesen mindannyiuknak jár. Ugyanez vonatkozik a ruhakollekciókra is. A színésznők mindegyike úgy véli, neki kell a legjobb kreációkban felvonulnia, a jó ruhákért akár ölre is mennek egymással.









Állítólag a szerződéseknek lesz egy titkos záradéka, amelyben rögzítik, hogy a sztárokat milyen profilból lehet venni, hogy a legelőnyösebb oldalu­kat mutathassák meg a filmvásznon.

Felmerült, hogy térd- és fe­nékdublőröket is alkalmaz­nak a forgatásokra. Ha pedig vetkőzős jelenet lesz, akkor is a dublőr dobja majd le a textilt.

Chris Nothot a vaskos dollárköteg sem tudja rábírni, hogy ismét Mr. Big bőrébe bújjon. Azt mondja: elég volt. Már hiteltelen lenne! Nélküle pedig nem lesz az igazi a Szex és New York.