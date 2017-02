Dobó Kata: Szeretem a tapasztalt férfiakat

Nem először fordul elő, hogy nála jóval idősebb férfiba szeret bele. A színésznő szerint a legalább évtizednyi korkülönbség azért kényelmes, mert egy érett személyiség mellett biztonságban érzi magát.

Nem először fordul elő, hogy nála jóval idősebb férfiba szeret bele. A színésznő szerint a legalább évtizednyi korkülönbség azért kényelmes, mert egy érett személyiség mellett biztonságban érzi magát.

A dögös, vörös dé­mon klasszikus nő, fontos számára, hogy fel tudjon nézni a párjára, aki megóvja a széltől is és biztonságot nyújt neki. Immár másodszor fordul elő vele élete során, hogy jóval idősebb férfiba – Zsidró Tamásba – szeret bele, akivel tökéletesen működik a kapcsolatuk. A színésznő szerint ez többek között annak kö­szönhető, hogy biztonságban ér­zi magát az élettapasztalatokkal teli férfi mellett.

Kata őszintén vallott az érzéseiről a NőComment című rendhagyó talkshow-ban, ahol telt ház előtt faggatta egymást Ábel Anita, Risztov Éva, Eleni Korani, Tatár Csilla, Hadas Kriszta, Till Attila és Hajós András. Dobó Kata ritkán nyilatkozik a magán­életéről, ilyen illusztris társaságban azonban könnyen megnyílt.







Kata állítása szerint türelmet és jobb hozzáállást tanult idősebb szerelmeitől © Fejér Bálint

– Tény és való, előfordult, hogy idősebb volt a párom. Ahogy most is az – utal Zsidró Tamásra a színésznő. – Valamiért én szeretem az okos és tapasztalt férfiakat. Így hozta az élet, és én na­gyon sokat tanultam tőlük. Már csak türelmet például, és a hozzáállást az élethez vagy dolgokhoz. Ami nagyon érdekes. Sokkal kevésbé voltak például kíméletlenek velem, vagy azzal kapcsolatban, amit csinálok. Ez nekem nagy megnyugvást okozott. A korkülönbség és hogy milyen ember, nem függ össze, va­laki például kioktató, de az tizennyolc évesen is lehet ilyen – magyarázta a színésznô.

A sikeresek a gyengéi

Dobó Kata első híres – és nála jóvan idősebb – szerelme Andy Vajna volt, akivel a kétezres évek elején hét esztendôn át alkottak egy párt. Akkoriban rengeteg kritikát kapott ezért Kata, sokan meggyanúsították azzal, hogy filmszerepekért és a pénzéért van a producerrel, de a páros sosem foglalkozott a rossz nyelvekkel, csak élték az életüket.

A színésznő a szakításuk után, az elmúlt tíz évben, vele körülbelül egykorú fér­fiakba szeretett bele, Gulyás Levente, a gyermeke édesapja csak három évvel, Anger Zsolt néggyel volt nála idősebb.







© Vadnai Szabolcs

A vörös démon legfrissebb kapcsolata Zsidró Tamás azonban tizeneggyel idősebb. A sztárfodrásszal lassan fél éve alkotnak egy párt.