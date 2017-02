Dobó Kata imádja a barátja kedvesét

Kollégából lett családi jó barátja Dobó Katának a békéscsabai színész, Vadász Gábor. A fiatal tehetség először játszik Budapesten, a Játékszínben az Életrevalók című darabban ő alakítja Drisst. Az országos médiában még alig ismert színész, de a szakma szerint hamarosan a legfoglalkoztatottabb művészek egyike lesz.







A Játékszínben óriási siker az Életrevalók

– Nagyon tehetséges – állítja róla Dobó Kata is, aki természetesen ott volt Gábor budapesti pre­mierjén. – Békéscsabán ismertem meg, több darabban is játszottunk együtt. Barátok lettünk, a barátnőjét is nagyon megszerettem. Bianka egy angyal, a kislányom, Szofi is rajong érte.









Gábornak láthatóan jólestek Kata szavai, de azért igyekezett magáról elterelni a szót. – A Lear királyban és a Lyszisztratéban játszottunk együtt – sorolja, majd mosolyogva hozzáteszi: – Azt hiszem, még így is a párommal töltött több időt. Bianka sokat vigyázott Kata kislányára, amikor játszott. Örülök, hogy eljött megnézni. Tényleg nem csak kollégák, barátok is vagyunk.

Vadász Gábor szerencsés, mert a kedvese nemcsak meseszép, de igen komoly színházrajongó is. – Bianka nagypapája újságíró volt, kritikus, Sas Ervin – meséli Gábor, hogy honnan ered kedvese rajongása. – Sok előadásra eljött, jó barátságot ápolt a színészekkel, különösen a lányokkal. Járt a színészklubba is, ott találkoztunk. Megláttam Biankát és kellett. Mit szépítsem, így volt. Tíz éve vagyunk együtt, éppen most jubilálunk! Eljegyzés még nem volt, de a szívemben a menyasszonyom.







A darabban Hirtling Istvánt, a lebénult milliomost, Vadász Gábor (Driss) gondozza (a kép egy olvasópróbán készült) © Bánkúti Sándor

Gábor remekül érzi magát a Játékszínben, gyorsan elfogadta a társulat, jó hangulatban dolgoztak.

– Nagyon jó a pesti lét – foglalja össze a lényeget. – Az otthonom, az anyaszínházam Békéscsabán van, de az jó, hogy feljárkálok játszani. Míg játsszuk a darabot, én jövök! Ha felkérést kapok, nem utasítom vissza. Azt nem szabad.