Döbbenet: későn vették észre a bajt, lebénult a Rising Star-os Olivér arca

Egy orvosi tévedés kis híján félbetörte Fórizs Olivér karrierjét. A Rising Starban feltűnt énekes néhány hete fülfájással ment orvoshoz, ahol elintézték azzal, hogy gyulladás, kamillával kezelje.

– A helyzet egyre rosszabb lett, így egy jó hajnali angol szóbeli nyelvvizsga után ismét dokihoz fordultam, mert már az egész hátam és a fejem is fájt – osztotta meg Olivér a Borssal.

– A múltkori kedves néni ezúttal azt mondta: a csudába, ez egy fülherpesz. Mivel az erre felírt gyógyszer sem hatott, elmentem egy magánklinikára, ahol megállapították a Bell-féle arcbénulás tüneteit. Infúziós kezelést kaptam, de nem tudták megállítani a folyamatot: az arcom bal fele lebénult egy vacak herpesz miatt!







Fórizs Olivér kálváriája egy fülfájással kezdődött, de a kamilla nem használt

Bár volt rá esély, hogy sosem jön rendbe, Olivér napról napra jobban van, mára nem sok választja el attól, hogy visszanyerje régi formáját.

– Tudtam beszélni, de a szám bal széle nem igazán mozgott. Az éneklésről nem mondtam le, megtaláltam volna a módját, hogy folytassam, hiszen ez az életem. De meg sem fordult a fejemben, hogy úgy maradok, eldöntöttem, hogy meggyógyulok. Rossz volt tükörbe nézni, de muszáj volt, mikor tornáztattam.

Sokat segít neki, hogy mindenben támogatja családja és barátnője, Várhegyi Lucas Palmira is, aki nemcsak az énekversenyt nyerte meg 2014-ben, de Olivér szívét is meghódította, és szerelmük azóta is töretlen.







Szerelme, Palmira mindenben támogatta a lebénult arcú énekest