Diana hercegné halálosan megfenyegette Camillát

Camilla Parker Bowles 70. születésnapjára jelenik meg egy életrajzi könyv, amely nyíltan szól Károllyal folytatott viszonyáról, és lehangoló képet fest Diana hercegnőről.

Penny Junor élet­rajzíró Camilla barátaival és családtagjaival beszélgetve tudott meg elképesztő részleteket a világ leghíresebb szerelmi háromszögéről.

Camilla 1986-ban tért vissza Károly életébe. Diana ekkor már élvezte a hírnevet, azt, hogy az emberek szerelmes rajongással figyelték minden lépését. Megtanulta kezelni, sőt manipulálni a sajtót. Miután kiderült, hogy férje újra összejött régi szeretőjével, Camilla démonná vált a szemében. 1989-ben, Lady Annabel Goldsmith partiján ki is robbant a háború. „Kamilla, csak azt akarom, hogy tudd, pontosan tisztában vagyok vele, mi folyik közted és Károly között. Nem most jöttem le a falvédőről.” A szeretőt dühítette, hogy ez nyilvánosan hangzott el, de megértette riválisát, mert maga is megcsalt feleség volt.







Károly és Diana is szeretőt tartott, csak a walesi hercegnő ügyesebben titkolta, mint a férje © Reuters

A botrány következő állomása, a Dianáról szóló könyv megjelenése. Az életrajzot Andrew Morton írta, legfőbb forrása a hercegnő volt. A közvéleményt sokkolta, amit megtudott az öngyilkossági kísérleteiről, bulimiájáról, és Camilla iránt érzett megszállott gyűlöletéről. Károlyt megdöbbentette a könyv megjelenése, és legfőképpen az a rafináltság, ahogy apró ferdítésekkel Diana minden történetet a maga javára fordított. A kötet azonnal ismertté tette a hercegi szeretőt, és azonnal meg is bélyegezte: egy egész nemzet kurvának tartotta.

1992 decemberében John Major miniszterelnök bejelentette, hogy Károly és Diana külön költözött. Egy hónappal később a Mirror közölte egy telefonbeszélgetés szövegét – ez volt a „Camillagate”. A tizenegy perces felvételt több, Károly és Camilla közötti éjszakai hívásból vágták össze, és ilyen mondatok hangzottak el benne: „Ó, istenem, bárcsak a nadrágodban élhetnék!” Mégsem közönséges szextelefonról volt szó, a társalgás többi részében Camilla a trónörökös megrendült önbizalmát próbálta erősíteni. A felvétel nemcsak azt bizonyította, hogy viszonyuk van, hanem azt is, hogy tökéletesen összeillenek, kapcsolatuk boldog, harmonikus. A közvélemény azonban csak azt szűrte le, hogy Camilla gátlástalan ribanc. Közellenség lett.







Diana eleinte palástolta Kamilla iránt érzett gyûlöletét, de később nyilvánosan megalázta © Getty

Eközben Diana mindenben összeesküvést sejtett, ezért elhagyta barátait, kirúgta régi személyzetét. Zavart üzeneteket hagyott hozzá közelálló emberek telefonjain. Camillát is többször feltárcsázta az éjszaka közepén. Köszönés és bemutatkozás nélkül megfenyegette: „Küldtem néhány embert, akik megölnek. Kint vannak a kertedben. Nézz ki az ablakon, látod őket?”

A szerető eleinte együtt érzett vetélytársnőjével, de miután az tudatosan ártani kezdett Károlynak, és fegyverként használta ellene a fiait, elillant a szánalma. munkatársunktól