Détár Enikő: Még mindig kétkedem a férfiakban

A színésznő úgy érzi, szerepei és a való élet kísérteties párhuzamban állnak.

A színésznő úgy érzi, szerepei és a való élet kísérteties párhuzamban állnak.

Élete több meghatározó szakaszában is épp olyan szerepek találták meg, amik pontosan tükrözték a valóságban történteket - mesélt a színház és a magánélet rejtélyes összefonódásairól Détár Enikő a Best Magazinnak.

Mint megemlítette, gyanúsan sok ilyen jellegű szerep találta meg. "A Mary Poppinsban én játszom a Madaras asszonyt, egy, a két dimenzió közt lévő, elmenőfélben lévő figurát. Amikor ezt a szerepet próbáltam, már tudtam, édesanyám hamarosan itt hagy. Ez volt az utolsó előadás, amiben látott." Édesanyja halála után a Szellem a spájzban egyik szerepe találta meg. "Az általam megformált karakter anyja három hónappal a történet kezdete előtt halt meg. Éppen akkor három hónapja halt meg az édesanyám, de erről nem beszéltem a színházban senkinek."







Détár Enikőt valahogy mindig megtalálják azok a szerepek, amik épp való életét tükrözik © Cser Dániel

Persze válása is párhuzamba állítható szerepeivel. A lap megemlíti, amikor először felröppentek a hírek Rékasi és Détár válásáról, épp A Rózsák háborúja darabot játszották, melyben a két főszereplő állandó, szenvedélyes harcban áll, mely végül tragédiához vezet. Maga a színésznő is sok párhuzamot fedez fel:

"Amikor válásom után tele voltam sértődöttséggel, akkor játszottam a Makrancos Katát. (...) A Mamma Miában Tanyát alakítom, aki elvált és épp egy fiatal férfival kacérkodik. Na akkor jöttem össze a mostani párommal, a nálam fiatalabb Péterrel." Persze - teszi hozzá - lehet, hogy csak az ő elméje erősíti fel ezeket a párhuzamokat, de jelenegi szerepében is egy olyan nőt alakít, aki válófélben van és pszichológushoz fordul - mint ahogy tette ő is anno. "A valóságban is szakember segített feldolgozni a válást, és még ma sem hegedt be minden seb teljesen. A mostani párom sokat segített, hogy magam mögött hagyjam a múlt fájdalmait, de néha még mindig kétkedem a férfiakban" - mesélte, megjegyezve: "szerencsére ez egyre ritkábban fordul elő."