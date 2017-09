Détár Enikő a Sztárban sztár felkészülésről: Röhög rajtam a család - videó

Múlt héten sem volt egyszerű dolga Détár Enikőnek, aki a Kiss zenekar frontembereként lépett a közönség elé a Sztárban sztár friss évadának első adásában, de erre a hétre sem lett könnyebb, ugyanis Márió, a harmonikás bőrébe kell belebújnia.

Mint a Mokka adásából kierült, a feladat nehézsége szó szerint értendő: "Megkaptam a harmonikát, és örültem, hogy állni tudok egyáltalán! Ez baromi nehéz - nem is gondolják az emberek. Nagyon nehéz megtartani a hangszert, rendesen fáj tőle a vállam. Otthon súlyzóval gyakorlok - mivel nem vihettem haza a harmonikát - és röhög rajtam a család" - mesélte Détár Enikő, akinek egyébként az is kihívást jelent majd, hogy Máriónak nincs igazán színpadi mozgása - bár ez ilyen súly mellett alighanem érthető is.