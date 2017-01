Demcsákot letiltották a Gesztesi-interjúról

A műsorvezetőnőnek a nyáron vonták be a jogsiját ittas vezetésért. Furcsán is nézett volna ki, ha pont ő kérdezgeti Károlyt, akit ugyanezért büntettek meg...

Képzelt riport: „Hogyan képzeli ön, művész úr, hogy ittasan ül volán mögé?!” „Hogy én hogyan képzelem? De hát ön, kedves műsorvezetőnő, szintén alkoholos állapotban vezetett!”

Ugye, nagyon furcsa lenne egy ilyen televíziós beszélgetést látni? Nos, nem is láttunk ilyet. A sors furcsa fintora, hogy Gesztesi Károly éppen azon a napon ment be a TV2 reggeli műsorába, a Mokkába beszélgetni, amikor a Demcsák Zsuzsa–Pachmann Péter páros faggatta a meghívott vendégeket. Így Gesztesit is, aki az ittas vezetésért kapott bírósági ítéletéről vallott kedd reggel.

Mint arról a Bors elsőként beszámolt, Gesztesi Károly no­vember hatodikán súlyosan ittas állapotban (2,5 ezrelék fölötti véralkoholszinttel) csapódott a járdaszegélynek. A kocsija összetört, amíg a rendőröket várta az arra járók szeme láttára vizelt, a viselkedése enyhén szólva is kritikán aluli volt. A színészt az ittas vezetés miatt a bíróság pénzbüntetésre ítélte, és két évre eltiltották a B kategóriás járművek vezetésétől.







Gesztesi jó negyedórát késett, mire megjelent a stúdióban. Addig ügyvédje állta a sarat. Demcsák nem volt jelen

Lapunk munkatársai tegnap reggel érdeklődve várták, hogyan alakul a beszélgetés a Mokka stúdiójában. Ritka pillanat, hogy a riporter és a riportalany is ugyanazért a szabálysértésért kapott büntetést. Mint emlékezetes, Demcsákot is ezért ítélték el. Gyorsított eljárásban ítélte bűnösnek a bíróság azután, hogy 2016. május másodikán ittas vezetésen kapták a lakásához közel, a II. kerületben.

A színészt tegnap reggel nyolcra várták a Róna utcába, de negyedóra elteltével még nem volt sehol, ezért a jogi képviselője, Borbély Zoltán kezdte a riportot, Pachmann Péter társaságában. Gesztesi végül, negyedórás késéssel megérkezett, akit Demcsák Zsuzsa puszival fogadott a stúdió bejáratánál (a lenti videóban 1:25-től). Azt hihetnénk, együtt vonulnak be a kamerák elé, de a történet, pontosabban Demcsák Zsuzsa fura fordulatot vett. A műsorvezető ugyanis nem ment be vendégével a beszélgetőtérbe, hanem elegánsan kisétált a stúdióból – így elmaradt a beszélgetés, ami pedig minden bizonnyal érdekes és tanulságos lett volna.







Demcsák Zsuzsa gyalog a TV2 parkolójában. Műsort vezethet, autót nem

Hogy Demcsák maga döntött úgy, hogy nem tesz fel kérdéseket sorstársának, esetleg a szerkesztők nem szerették volna kínos helyzetbe hozni egyiküket sem, erről a TV2 sajtóosztályát kérdeztük. Íme a válasz:

– Szerkesztői döntés volt. Mindig a napi szerkesztő dönt arról, hogy ki hány és milyen beszélgetést visz – nyilatkozta lapunknak Dobsi Adrienn kommunikációs igazgató.

Demcsák Zsuzsa nem kívánt megszólalni a témában.