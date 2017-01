Demcsák Zsuzsa: Liptai jósnője veszi le rólam az átkot

Fordulatot hoz 2017 Demcsák Zsuzsa életébe? Sikeres lesz a szerelemben, dől hozzá a pénz? Valószínűleg, mivel Gazsi Gizi jósnő varázsfonalat kötött a műsorvezető csuklójára.

Fordulatot hoz 2017 Demcsák Zsuzsa életébe? Sikeres lesz a szerelemben, dől hozzá a pénz? Valószínűleg, mivel Gazsi Gizi jósnő varázsfonalat kötött a műsorvezető csuklójára.

Liptai Claudia karácsonykor vallotta meg, hogy talán még soha életében nem volt ennyire boldog. Márpedig a színész-műsorvezető boldogságáért néhány éve még egy lyukas garast sem adtak volna. Aztán megtalálta a számára megfelelő férfit, szerelemben él, kisfia született. Akár hiszünk benne, akár nem, tény: egy ideje átok és rontás elleni piros fonalat visel a csuklóján. Claudia azóta már nemcsak a munkában, hanem a magánéletben is sikeres. Vajon a piros fonalnak köszönheti?







Nem tudni, hogy a karkötőnek köszönhetően-e, de tény, hogy Claudia újra boldog







„Ez egy életre szóló védelmi rendszer, amely megakadályozza, hogy gonosz emberek árthassanak nekünk.”

– Abszolút hiszem, hogy igen – mondja Demcsák Zsuzsa, a TV2 Mokkájának műsorvezetője. – Voltam jósláson Gazsi Gizinél, és most újra elmegyek. Egyébként azóta van fonal a csuklómon és a gyerekeimén is. Nekem ez jó érzés, ha működik, ha nem, ha csak placebo, akkor is. Ez a karkötő megvéd a rosszakaróktól. Védelmet, egészséget remélek tőle magamnak és a családomnak. És igen, szeretném megtalálni a társam 2017-ben. Nagyon szeretem Claudiát, a gyerekeink is szeretik egymást, egy oviba jártak. Az, hogy ő ilyen boldog, erőt adhat azoknak a nőknek, akik egyedül vannak. Ez fontos, mert sokan magányosan küzdenek a mindennapokkal, és az nem könnyű.















Gazsi Gizi hamarosan megerősíti Demcsák Zsuzsa védelmét

Zsuzsának, némi kártyavetés és ólomöntés után, Gazsi Gizi a Mokkában beszélt arról, hogy 2016 az elengedés éve volt, 2017 a változásé lesz. Demcsák életé­ben biztosan, hiszen viseli a piros fonalat.







„Nekem ez jó érzés, ha működik, ha nem, ha csak placebo, akkor is.”







A tévés (képünkön Pál Dénessel) a Sztárom a párom című show-ban is viselte a karkötőt

– Nagyon bízom benne, hogy Zsuzsa ugyanolyan boldog lesz, mint Claudia – mosolyodik el Gizi. – Clau életében sok tragédia volt, de mióta fonalat kötöttem a kezére, elindult pozitív irányba. Az is­mert emberek közül elsőnek Hernádi Judit kapott tő­lem fonalat, van Ábel Anitának, Kárász Robinak is, és még so­rolhatnám. Ez nem csak a kö­tésről szól. Ilyenkor meg kell tisztítani a tulajdonosát, levenni az átkot, a szellemet, és egy burkot kell köré építeni egy szertartás keretében. Ezt tudja az anyukám, a nagylányom és én. Csak mi tudjuk, hogy mit kell közben mondani, csak úgy lesz hatékony. Ez egy életre szóló védelmi rendszer, amely megakadályozza, hogy gonosz emberek árthassanak nekünk. Itt jegyezném meg, nem jó, ha valaki átkozódik, mert azt kilencszer kapja vissza, és akkor már nagyon nehéz segíteni. Nekem nem tudnak annyit fizetni, hogy valakire rontást küldjek. Aki ilyet tesz, az készüljön a halálra. A védelmen kívül a piros fonal segít az anyagi biztonságban, a párkapcsolatban és az egészségben. Zsuzsinak már fenn van egy ideje, ha újra eljön, akkor megerősítem. Mostantól biztosan jön a pozitív fordulat az életébe pénzben, egészségben. Ha nincs férfi az életében, akkor most lesz.