Demcsák bepasizott: kollégájába szerelmes

Már a gyerekek is ismerik a rendezőt.

Bár nyíltan eddig nem vállalták, a Stroy magazin szerint a TV2 folyosóin már nem titok: Demcsák zsusza újra szerelmes. Azért is nem maradhatott titokban a kapcsolat, mert a hírek szerint az új kedves is a TV2-nél dolgozik, Gábor ugyanis több műsorért felel rendezőként.

Egyébként a Róna utcában nem is csinálnak titkot kapcsolatukból. Nem sétálnak ugyan kéz a kézben, de gyakran félrevonulnak sutyorogni. A magazin szerint a kapcsolat olyan komoly, hogy Gábor ismeri már Zsuzsa gyerekeit is, ha a műsorvezetőnek valami dolga van, vigyáz is rájuk.







© Fejér Bálint

A műsorvezető egyébként nem erősítette meg a hírt a magazinnak, sőt azt mondta, csak nagyon jó barátok a rendezővel.