Demcsák a testéről: Ez már nem az!

Demcsák Zsuzsának nincs oka panaszra, mert közel a negyvenhez is fantasztikusan néz ki, de ő elégedetlen magával. Különösen azzal, amit a fürdôszobai tükörben lát.

Újra Demcsák Zsuzsával ébredhetett az ország, de ezúttal Bochkor Gá­bornak és a Music FM Ön­indító című mű­sorának kö­szönhetően. A TV2 Mokka ko­rábbi műsorvezetője alig két hete lepte meg az országot azzal, hogy egyik napról a másikra felmondott a csatornánál. Most az éteren keresztül hallható volt, sokkal felszabadultabb.

– Nekem annyira erős volt az az érzés, hogy újra kapok levegőt. Éreztél ilyet valaha, hogyha váltottál? Tehát, hogy van levegőm, saját magam döntök. Saját ma­gam ura vagyok… – magyarázta Zsuzsa Bochkornak, majd az órákon át tartó vidám beszélgetés alatt életének más részletei is előkerültek.







Sok negyven körüli nő megirigyelhetné Demcsák Zsuzsát, de őt zavarja, hogy eltűntek a kockák a hasáról. Ezért újra edzésbe áll © Fejér Bálint

Elmesélte például, hogy számára nagyon fontos a sport, bár nem tagadta, az elmúlt fél évben elhanyagolta. Bocsi kérdésére bevallotta, egy-két hónappal ezelőtt vette észre a fürdőszobai tükörben, hogy a kockák eltűntek a hasáról, nem úgy fest, mint szeretné. Demcsák így foglalta össze a változást: „Ez már nem az.”

Megkérdezték azt is, van-e valaki az életében, de azt mondta: a gyermekeivel alszik. Ennek ellenére kisfiával akadt egy nézeteltérése.







Bochkor faggatta a TV2-ből elszabadult műsorvezetőt © Music FM

– Bújócskáztak a barátaikkal, és a kisfiam tett egy kamerát a hálószobámba is, hogy pontosan tudja, ki hová bújt. Én meg mondtam neki, hogy na azért ezt ne – nevetett Zsuzsa, aki később egy másik téma kapcsán azt is kifejtette: ma már semmi különleges nincs abban, ha egy nő fiatalabb férfit választ magának.

„Sok középkorú barátnőm van, aki fiatalabb fiút választ. Úgy vannak vele, hogy túl vannak már mindenen, miért is ne!? – mondta, de azt nem árulta el, vele is előfordult-e már ilyen. Szerettük volna mi is megkérdezni, de nem értük el.

Bevált recept a fiatalabb férfi

A sztárvilágban is sokan találják meg jóval fiatalabb férfi mellett a boldogságot. Zoltán Erika 1990-ben egy bárban pillantotta meg a tíz évvel fiatalabb Robby D.-t, ma is boldogok. Az ATV időjósa, Gaál Noémi is közel tízzel idősebb, mint párja, Maloveczky Miki. A színésznő Polyák Lilla a nála tizenhat évvel fiatalabb Gömöri András Máté mellett találta meg a boldogságát.