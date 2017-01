Dél-Amerikában érte a vádemelés híre Lajcsit

Galambos Lajost az ügyészség ötvenmil­liós lopással és vesz­tegetéssel vádolja. A zenész elutazott.

Galambos Lajost az ügyészség ötvenmil­liós lopással és vesz­tegetéssel vádolja. A zenész elutazott.

Ahogy arról már beszámoltunk, csütörtökön az ügyészség vádat emelt Galambos Lajos és tíz társa ellen. „Az ügyészség G. L. I. r. vádlottat jelentős értékre, üzletszerűen elkövetett lopás bűntettével, mint társtettest, valamint gazdálkodó szervezet részére tevékenységet végző, önálló intézkedésre jogosult személlyel kapcsolatban elkövetett vesztegetés bűntettével, mint társtettest vádolja” – olvasható a Budaörsi Járási Ügyészség leveléből.

A nyomozás adatai szerint Lajcsi és társai nemcsak áramot, hanem vizet, sőt gázt is lophattak

– mindezt ráadásul ipari méretekben. „G. L. I. ren­dű vádlott cselekményeivel a mocsai és ta­tai ingatlanok tekinteté­­­ben összesen legalább 30 131 478 Ft értékben tulajdonított el áramot, amely nem térült meg. Legalább 4 723 496 Ft értékben tulajdonított el földgázt, valamint legalább 16 003 428 Ft értékben vezetékes vizet, amely nem térült meg” – írják Lajcsival kapcsolatban.







Galambos Lajost az ügyészség ötvenmil­liós lopással és vesz­tegetéssel vádolja. © Fejér Bálint

A vádiratból az is kiderült, hogy noha 2015 szeptemberében, letartóztatásukat követően alig két héttel kiengedték Lajcsi feleségét, Boglárkát, most neki is bíróság elé kell állnia . Másodrendű vádlott lett, és a hatóságok szerint ő maga is aktív részese volt annak, hogy 2000-től illegálisan vételeztek gázt, vizet és áramot a mocsai birtokon. „G. L. I. rendű vádlott 1993 és 1999 között elhatározta, hogy mocsai ingatlanait áram-, víz- és gázszolgáltatással történő ellátása érdekében egyedül, majd 2000-től G. B. II. rendű vádlottal illegális bekötések révén szabálytalanul áramot, vizet és gázt vételez. Ezen elhatározásának megfelelően, a közműveket az ingatlanra beköttette, majd illegális rácsatlakozásokat építtetett ki. II. rendű vádlott tudott az illegális bekötésekről, ő is részt vett a méretlen vételezésben. A sértett közműszolgáltatók felé a szabályosan felszerelt fo­gyasztásmérők által jelzett ≫nulla≪ közeli óraállások alapján éveken át minimális összegű befizetéseket teljesítettek”– írják.







Lakópark. A vád szerint ötvenmilliós értékben lopták ide az áramot, gázt, vizet © BORS

A vádirat szerint összesen öt­ven­millió forint értékben lophattak Lajcsiék , amiért, ha bebizonyosodna a vád, halmazati büntetésként akár tizenkét év börtönt is kaphat . Sőt az ügyészség végrehajtandó börtönt is kér rá, s eltiltaná a közügyektől is.

Lajcsi telefonja két napja ki van kapcsolva. A Bors most hozzá közeli forrásból azt is megtudta, lehet, hogy ez nem is véletlen. Informátorunk szerint a trombitás váratlanul külföldre utazott .

– Dél-Amerikában van a zenész – közölte megbízható forrásunk. Kérdésünkre, hogy nyaral-e esetleg, inkább nem szeretett volna reagálni. Ügyvédjét telefonon értük el.







„Ügyfelem továbbra is ártatlannak vallja magát, nem követett el bűncselekményt” © BORS