Debreczeni Zitának Gianni édesanyját is meg kellett hódítania

Megküzdött Gianniért a két nő, akit a világon a legjobban szeret. Végül mind a ketten nyertesen kerültek ki a csatából.

A hagyományos olasz családokban, amelyben Gianni is felnőtt, nagyon erős a „mamma”, vagyis az édesanyák szerepe. Ők ismerik a legjobban a kicsi fiukat, és természetesen ők tudják a legjobban, mire van felnőttként is szüksége. Gianni fiatalkorában édesanyja is beleszólt mindenbe, a párválasztásba is. Egy ideig ellenkezett, aztán beletörődött, hogy Gianni Magyarországról is rendre hazavitte aktuális barátnőit, mert fontos volt számára édesanyja ítélete a párjáról. A mamma nem is kertelt, sokszor közölte a fiával: „Ez a lány egyáltalán nem való hozzád!”

Aztán jött Debreczeni Zita, akivel ma már jegyben járnak, és terveik szerint idén össze is házasodnak. A féltékeny anya azonban még az ő esetében is kibújt Gianni édesanyjából, amikor fél év járás után megismerte – derült ki a FEM3-on futó Micsoda nők! című műsor felvételén. De Zitát nem abból a fából faragták, hogy hagyja szerelmét lebeszélni magáról.







Olaszországban akarnak összeházasodni, hogy semmi ne zavarja meg a ceremóniát © Czerkl Gábor

– Elkezdődött egy erős női összefeszülés. Volt egy nagyon erős összetűzés Zita és az édesanyám között, nem értették egymást. Édesanyám félt még mindig, Zitának pedig meg kellett mutatnia, hogy ki ő. Sokat kellett beszélgetniük, hogy megismerjék egymást – mondta a műsorban Gianni, aki azt is elárulta Várkonyi Andreának, sokszor ő fordított a mama és szerelme között, hogy egyáltalán értsék egymást. Aztán olyan jól sikerült az összeszokás, hogy az édesanya járt már Zita fotóstúdiójában is, nagyon tetszettek a munkái, ezáltal sikerült közelebb kerülniük egymáshoz.

Az étteremtulajdonos arról is mesélt, édesanyjának talán még abban is szerepe van, hogy Zitát választja élete párjának – a fotós-modell ugyanis sokban hasonlít az édesanyjára.

– Zita nagy szívű, tudatos, talpraesett, realista, humoros, és rengeteg dinamika van benne, ami az édesanyámban is megvan – jellemezte szerelmét Gianni.

Egyébként nem csak az anyuka volt bizonytalan eleinte Zitával kapcsolatban, Gianni fejében is egy egészen más kép élt róla, mint amilyen valójában.







Gianni édesanyja ellátogatott Zita stúdiójába, és tetszettek neki a lány munkái © Cser Dániel

– Az az életvidámsága nekem nagyon sokat jelent. A kicsi cinizmus, piszkálódás, ami benne van, az pedig doppingol – mesélt érzéseiről.

A műsorban szóba kerül egyébként az esküvő is, erről Gianni elmondta, Olaszországban tartják majd. Sőt egy titkot is elárult. Mivel nem tetszik neki az a lagzi, ahol a násznép csak eszik, iszik, táncol, majd hazamegy, ő hosszabb lagzit tervez, ahol mindenkinek lesz ideje időt tölteni az ifjú párral, és átélni a boldogságát.

A Bors megkérdezte, miért nem Magyarországon esküdnek össze?

– Közös döntésünk volt, hogy Olaszországban legyen az esküvő. Békét és nyugalmat szeretnénk – válaszolta lapunknak Gianni.