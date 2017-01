Darabonként adják el Harangozó Teri hagyatékát

Érdekes, valódi kincseket rejtő hirdetésre bukkant az interneten a Bors. Ebben ötszáz és tízezer forint közötti áron árulnak csodaszép estélyiket, napszemüvegeket, értékes és hatalmas bizsukat. A láthatóan használt holmik pedig a hirdetés szerint egykor nem másé, mint Harangozó Terié voltak. A használtruha-vásárt Kecskeméten, egy garázsban tartják majd. A rajongók és hódolók valószínűleg felbecsülhetetlen ereklyéket is találhatnak a hagyatékban, az énekesnő személyes tárgyai közül is megszerezhetnek néhányat.







Terike hangja, ruhatára és napszemüvegei is különlegesek voltak © Móricz István

„Harangozó Teri énekesnő hagyatékából szervezünk használtruha-vásárt. Alkalmi és hétköznapi ruhákat, karcsú és molettebb korából. Bizsuiból, cipőiből és használati tárgyaiból is lehet válogatni. 500-10 000 Ft-ig. Minden termék egyénileg árazott a helyszínen” – írja a hirdető, akinek természetesen írtunk levelet, ám egyelőre nem kaptunk választ.

Így nem tudhatjuk biztosan, hogy valóban Harangozó Terié volt-e az a rengeteg szép és értékes holmi, ami az internetre is felkerült, az azonban biztos, hogy a 2015 augusztusában elhunyt énekesnő a Bács-Kiskun megyei Bátyán született, testvérei gyermekei pedig valóban Kecskeméten élnek. Két barátját kérdeztük, hogy mit tudnak a hagyaték kiárusításáról.







Az énekesnő soha nem vált meg fellépőruháitól, akkor sem, ha már nem tudta viselni őket









– Csak a bazilikai búcsúztatón találkoztam a rokonaival. Nem tudom, mi lett az öröksége sorsa – mondta Aradszky László.

Terry Black ennél jobban informált.

– Úgy hiszem, a Szent István parki lakását még nem adhatták el, ugyanis a kis autója még mindig ott áll, ahol másfél évvel ezelőtt hagyta, a kapucsengőre is az ő neve van kiírva. Egyébként Terike direkt nem adta vagy ajándékozta el a fellépőruháit, akkor sem, ha élete vége felé már nem is volt jó rá mind. Értéknek tartotta őket, és megérdemelné, hogy ne darabonként legyen eladva, hanem kiállítást rendezzenek belőlük – mondta kissé zabosan az egykori jó barát, aki szerint az is jobb, és Harangozó Teri emlékéhez méltóbb megoldás volna, ha az egész ruhatárát odaadnák egy színi társulatnak.

– Még Amerikából is voltak napszemüvegei, amiket imádott, és én is küldtem neki párat – utalt az énekesnő fellépésein is gyakran viselt különleges napszemüvegeire Terry.