Danics Dóra nagymenőkkel írt lemezt

Biztonságban vannak az állatok Danics Dóráéknál – igaz, az X-Faktor történetének első női nyertese már eddig sem evett húst, most azonban már semmit nem vesz a szájába, ami állati eredetű.

– Danics Dóraként és a Cimbali Band tagjaként is zenélek, utóbbiakkal nemrég Londonban, a BBC-ben adhattunk interjút és énekelhettünk el négy számot. Ott kint jött a kattanás, azóta ve­gán is va­gyok, azaz ál­lati eredetű táplálékot sem fogyasztok. Ez persze azt je­lenti, hogy hatszor annyit főzök, mint eddig, ugyanis például a kávémba a tejet is külön kell elkészítenem. Sőt a tusfürdőimet is lecseréltem – mosolygott. Dóra szólóban is újított, megjelent a Bújócska című lemeze, amihez igazi nagyágyúkat sikerült megnyernie.







Dóra új lemezén Bach Szilvia, Geszti Péter és Dés László közreműködik © BORS

– Geszti Péter szerzőként, Dés László pedig vendégként mondott igent nekem. De dalszöveget írt rá az édesanyám, Bach Szilvia is. A haknikat pedig jó ideje befejeztem, koncertezni já­rok, de egy kisebb fellépésre is csak élő zenével – mesélte büszkén. A jelek szerint nem ki­zárt, hogy az énekesnő egyszer külföldi tehetségkuta­tón is versenybe száll. Ha a csa­ládján múlna, már ezen is túl lenne.







© Bors

– Édesapám Németországban él, és gyakran rágja a fülemet, próbáljam ki magam kint is, jelentkezzek egy versenyre. Be­lül azonban nem tartok még itt. Az tény, néha már kitettem a lábam az országból, és csak jó tapasztalataim, élményeim vannak – mondta Dóra, aki május 25-én tartja lemezbemutató koncertjét.