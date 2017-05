Dallal zárja le a válását Bebe

A magánéletéből merített ihletet új dalához Bebe, aki sokáig nem tudta feldolgozni a válását. Az Arccal a cél felé című klip azonban már arról tanúskodik, hogy gyógyultak a szakítás okozta lelki sebek.







Csak a házaséletnek, nem a boldogságnak intett búcsút az énekes © Végh István

– Nagyon érdekes története van a dalnak. Annak idején sokat jártam bokszolni, és rájöttem, hogy az élet olykor kemény pofonokat oszt. Ugyanakkor nem az a lényeg, hogy hányszor küldenek padlóra, hanem hogy hányszor tudunk onnan felállni. Én is sokszor felkeltem, és mentem tovább. Mindenki élete erről szól – mondta a Back II Black egykori énekese, aki súlyos kudarcként élte meg, hogy nyolcéves kapcsolat és négyéves házasság után, közös megegyezéssel elvált Katától.







Kata nyolc évig volt Bebe párja © Bánkúti Sándor

– A novemberi válásom óta is sikerült felkelnem. Úgy érzem, hogy már jól vagyok, és ezt szeretném megmutatni a közönségnek is az új klippel. Szeretném elérni a fiatalokat is a dalommal, ezért kértem fel a Középsuli című sorozat sztárjait a klip forgatásához. Én ugyan már nem vagyok fiatal, de még nem is vagyok túl öreg. A „purgatóriumba” tartozom már, a pokol és a menny között vagyok – mondta a Borsnak az énekes.

Bebe legújabb klipje május 16-án este hat órakor jelenik meg.