Curtis fekete lányra cserélte a párját, ez még egy nőt meglephetett

Nem egyszerű a rapperek élete. Curtis két hónapja még a feleségével, Csillával nyaralt, ma már egy feketét csókolgat. Közben állítólag volt más kiszemelt is.

Bár több forrásunk is azt állítja, a Las Vegas-i esküvőjük is csak a show része volt, az azonban tény: idén márciusban Curtis, azaz Széki Attila és az Édes Életben is rendszeresen feleségének titulált párja, Csilla együtt utaztak el a Dominikai Köztársaságba. Mindezt azok után, hogy novemberben egy közös közleményben tudatták a világgal, elválnak.

Nos, azóta lehetett sejteni, hogy Csilla és Curtis újra egymással próbálkozik. Csakhogy vasárnap este a rapper megosztott egy képet az Instagramján, amin egy fekete lányt csókol. Sőt ugyanezen a fórumon a tegnapi napjával kapcsolatban is beszédes képeket osztott meg. Curtis és szíve választottja ezek szerint Szentendrén randizott, sétáltak a Duna-parton, sőt a TV2 sztárja az alábbi idézetet is megosztotta szerelme egyik ké­pére írva, amit szintén maga osztott meg:

Fotók Curtis Instagramjáról. Ki lehet a rejtélyes fekete lány?

„A világnak több első látásra született szerelemre van szüksége” – fedte fel titkát az énekes, akit a jelek szerint hirtelen talált el Ámor nyila.

A Bors megkereste Csillát, aki rövidre fogta a választ:

– Köszönöm, hogy hívtatok, de ez már nem az én dolgom, nem tudnék és nem is szeretnék nyilatkozni – mondta Curtis vélt vagy valós, jelenlegi vagy volt felesége.







Csilla: Köszönöm, hogy hívtatok, de ez már nem az én dolgom, nem is nyilatkozom © Bors

A Bors időközben azonban azt is megtudta, nem feltétlenül ő az egyetlen, akit meglepett az új szerelem híre. Néhány napja ugyanis akadt egy másik, a televíziókból is ismert lány, aki gyakorlatilag az internetről értesült róla: Curtis „mással kavar”. Őt hiába kerestük, nem akart nyilatkozni. Hozzá közeli forrásból azonban okosabbak lettünk.

Csípős Nem tudom, mennyi az igaz az Édes Élet-béli szerelemből, és azt sem, hogy mennyire valódi a szentendrei kaland, illetve a harmadik lány, de mindegyikben lehet valami hamisság. Tóth Béla Endre

– Hetek óta szoros kapcsolatban voltak, izzottak a vonalak éjjel-nappal. Néhány napja is pikáns SMS-eket váltottak, és több randit is megbeszéltek, amelyek valamiért gyakran meghiúsultak – mondta informátorunk, aki szerint a kiszemeltet váratlanul érte a hír: Curtis mást szeret.

Természetesen megpróbáltuk elérni és megkérdezni Curtist is, de héfőn nem jártunk sikerrel.