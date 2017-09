Csúnyán meglopták Badárt

Ellopják a show-t standuposainktól. Akik telefonnal felveszik a humoristák előadásait, majd fel is töltik a világhálóra, lelőnek minden poént, hatalmas kárt okozva az előadóknak.

A többek közt a Showder Klub által népszerűvé vált standuposaink számára eddig sem jelentett mindig kimondottan előnyt az országos ismertség vidéki haknikörútjaik során. A véges számú vicces történetek, falrengető poénok miatt gyakran estek abba a csapdába, hogy ha túl sokszor kerültek képernyőre, gyorsabban kiárusították saját humorbonbonjaikat is. A műfaj egyik íratlan szabálya ugyanis, hogy azt a poént, ami egyszer már elsült a tévében, a továbbiakban az élő fellépéseken már nem mondják el többször. Mostanában egy újabb mumus keseríti humoristáink mindennapjait: a telefonnal felvett előadások internetes megosztása.

– A különböző feltöltős, megosztós internetes oldalak már eddig is megnehezítették a mindennapjainkat. De már felütötte fejét modernizált világunk másik mételye, ami még ennél is rosszabb, hogy telefonnal felveszik és azzal a lendülettel fel is töltik ezekre a megosztós oldalakra – fakadt ki Badár Sándor, aki a magyar standup doenjeként mostanában többször is került emiatt kellemetlen helyzetbe.







Badár paff lett, amikor egyik vidéki fellépésén nagyjából negyedórásra szánt sztorija elején a nézőtérről valaki bekiabálta a slusszpoént © Vadnai Szabolcs

Egyik vidéki fellépésén alig kezdett bele legfrissebb anekdotájának nagyjából negyedórásra szánt részletes elmesélésébe, amikor pár perc elteltével a nézőtérről valaki be­kia­bálta előre sztorijának slusszpoénját.







Poéntolvajok körében Bödöcs Tibor, Kiss Ádám és Kőhalmi Zoltán a legnépszerűbb. Az ő titokban felvett műsoraikból jó néhány fent van YouTube-on.

– Több ilyen eset is megtörtént velem mostanában. Nagyon bosszantó dolog, amikor tönkreteszik egy ilyennel az előadó produkcióját, és egyben a többi néző szórakozását is. Ráadásul az emberek többsége sokszor nincs is tisztában vele, hogy mit követett el. Akik a moziban sunyiban rögzítik a filmeket, azok tisztában vannak vele, hogy lopást követnek el és törvényt sértenek. De akik felveszik, majd feltöltik a netre az előadásainkat, azoknak általában fogalmuk sincs arról, hogy szerzői jogokat sértenek. Fel lehet lépni ellenük, de itthon nehezen haladnak az ilyen ügyek, és eltávolítani sem olyan egyszerű – mesélte Badár.