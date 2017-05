Csúnya baleset érte a Rising Star egykori sztárját

Még a Rising Star hazai szériájában tűnt fel az elbűvölő hangú Singh Viki, akinek a verseny óta sem telik unalmasan az élete. Jelent már meg saját dala, ám most egy közel sem ennyire vidám dolog miatt került a figyelem középpontjába. Viki a jó idő beköszöntével rollerrel jár ügyeit intézni, ám ma akkorát esett, hogy szemmel láthatóan még az orra is betört. Az énekesnő Instagramján azt írja, az eséstől szinte elájult, és ha nem segítenek neki egy közeli bolt dolgozói, akár ki is rabolhatták volna, mert nem tudott magáról. Vikihez még a mentők is kimentek, miután felbukott egy járdai kátyúban.