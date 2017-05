Csősz Bogi: A bikinis képeim miatt akadt ki a férjem

Esküvőjén nyolc miniszter vett részt, párját pedig jó, ha heti egyszer látja: Csősz Boglárka most a török–magyar üzleti és filmes kapcsolatokat építi. Az erdélyi származású lány interjút adott a Borsnak.

Esküvőjén nyolc miniszter vett részt, párját pedig jó, ha heti egyszer látja: Csősz Boglárka most a török–magyar üzleti és filmes kapcsolatokat építi. Az erdélyi származású lány interjút adott a Borsnak.

A 25 dollár című rövidfilm producer-főszereplőjeként repül Cannes-ba. Ezek szerint színésznő is maradt?

Alapvetően igen. Egy török vígjátékkal is most jöttünk ki, nyáron folytathatjuk. Emellett török sorozatokat is gyártok. Háromezer készül évente kint, az én sorozataim közül még egyet sem vetítettek Magyarországon. Emellett van két szépségklinikám, ahová az alkalmazottakat magyar szakemberek tanítják be. És több magyar kozmetikumot is elkezdtem Törökországban forgalmazni. Prémium kategóriát csináltam belőlük, luxushotelekben vannak csak kirakva.







És mi most a szívügye igazán?

A török és magyar filmipar összehozása. Sok producert hoztam már ide, legutóbb pedig egy hatfős delegációt a minisztériumból – megmutattam nekik az összes filmstúdiót. A cél, hogy a két ország együttműködésében is készüljenek majd filmek. A 25 dollár a 130 éve született Adolph Zukor életéről szól, huszonöt dollárral a zsebében ment ki Amerikába, majd megalapította a Paramount filmstúdiót. Ez a film lehet az út a nagyobb feladatok felé. Harminc fesztiválra neveztünk idén, nem unatkozom: éjszakánként fesztivál, nappal szépségipar, és castingokra is járok folyamatosan.

A párommal sokat jótékonykodunk is: nemrég készült el egy egyetem, egy iskola cukorbetegeknek, a jövő héten pedig újabb iskolát adunk át.

Andy Vajna?

Vele nem vettük fel a kapcsolatot, a magyar filmalappal sosem dolgoztam, a filmjeim saját pénzből készültek. Tudom, ilyen szempontból ez ritkaság, hiszen valóban független filmek. Szóval alkalmam nem volt még beszélni, találkozni Andy Vajnával, de ez is tervben van. Mint ahogyan az is, hogy Adolph Zukor életéről egész estés film is készüljön. Ezen már dolgozunk, írjuk.

A világ nem is tudja, hogy Hollywood jószerivel a magyaroknak köszönhető.







Az Apám beájulna címû filmben tűnt fel Csősz Bogi. Tőle jobbra Gáspár Kata, a másik szereplô

Hogy bírja ezt a férje?

Jól viseli. Ő jelenleg tizennyolc országban építkezik. Katar, India, Szaud-Arábia,… metrók, alagutak, óriási autópályák, így ő is folyamatosan úton van. Hetente látjuk egymást egy napot, vagy egy estét, vagy egy reggelt, ahogyan éppen alakul. Így mindketten tudunk a munkánkra is koncentrálni.

A kapcsolatunk pedig a feltétel nélküli bizalmon alapul. Nagyon erős a kapcsolatunk.

Sokat változott az Apám beájulna óta Csősz Bogi?

Törökországban élek, török a férjem, és olyan körökben mozgunk, hogy nagyon szoliddá kellett válnom. Nem élhetek úgy, ahogyan egykor itthon. Az öltözködéstől kezdve azon keresztül, hogy mennyit szerepelek a sajtóban, egészen addig, hogy miket osztok meg a világhálón… mindenre oda kell figyelnem. Kint a nők hetven százaléka otthon van gyerekkel, én meg szinte egyfolytában dolgozom. Ilyen szempontból néha kapok is a kinti rokonságtól: Mikor lesz már gyerek? Többet utazol, mint a férjed! Oda-oda szólogatnak… De tudják, független vagyok. A körülményekhez képest nagyon visszafogottan élek. Aki kint meglát, biztosan azt mondaná, ez nem Bogi. Annyira komolynak kell lenni. És természetesen mindig a férfiak vannak előtérben, mindig a férjed alapján ismernek, ezeken a szinteken pedig különösen…







Mondjon példákat!

Az esküvőnkre például eljött vagy nyolc miniszter, meg Isztambul vezetése is.

A párom most kapta meg a nyolcadik metró építésének jogát is, azaz politikailag szem előtt van. Így nekem is kétszer meg kell gondolnom mindent. Hol láttak? Ke­ring-e bármilyen pletyka rólam? Bármi. Tavaly nyáron elvittem anyukámat Bodrumba, a tengerhez, a férjem ugye sehol. Szórakoztunk.

A paparazzók azonnal megjelentek a parton, csónakokban, teleobjektívvel lőttek ránk. És ez legalább száz magazinban lejött, fürdőruhás képek rólam. A férjem totál kész volt ettől. Úristen, nagyon ciki volt neki! Megacégekkel dolgozik, világszerte. És amikor rákeresnek a férjemre az interneten, előjönnek rólam félmeztelen képek – az ciki.