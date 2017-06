Csontsoványra fogyott Balázs Klári – fotók

Olyan ruháit is tudja ma már hordani, amelyeket évtizedek óta nem: Balázs Klári életmódot váltott, nádszálvékony, és a hajkoronája is frissült.

Egy ország döbbent meg és csodálkozott el a tévékép­ernyő előtt ülve, amikor a Duna TV Balatoni nyár című műsorában vendégeskedett Korda György és felesége. Balázs Klárit ugyanis némi túlzással tényleg csak a hangjáról lehetett megismerni a műsorban. Klárika a korábbi önmagához képest nádszálvékonyan, vörös, rövid frizurával jelent meg a képernyőn.







Pár éve még teljesen másképp festett férje, Korda György oldalán

A házaspárral a műsorvezető, Harsányi Levente is megosztott egy képet, ahová tucatszám érkeztek az aggódó üzenetek. „Klárikám, nagyon lefogyott” – írta például egy Andrea nevű nő. Nos, Korda György felesége a Bors megkeresésére hamar megnyugtatta az aggódókat, a változása mögött nem betegség, hanem tudatos döntések állnak.







Fantasztikus eredményt hozott az egy éve kezdett kemény diéta

– Szűk egy évvel ezelőtt kezdtem el egy új étrendet – tudatos imidzsváltásban vagyok. Befejeztem a szőkeséget is! – magyarázta Klárika, majd az okokba is beavatott. – Aki igazán ismer, azt tudja, hogy nem vagyok megszállottja a száz évvel ezelőtti külsőmnek. Tény, a hajam picit rövidebb lett, mint szerettem volna, de egészséges, és hamar meg fog nőni. Másfél centit növekszik egy hónapban.







Tizenkét kilót adott le az énekesnő, rá sem lehet ismerni © Harsányi Levente/Instagram

Az énekesnő most azért is boldog, mert most már kedvére válogathat a ruhatárából, amely a sikeres karrierjének köszönhetően is temérdek különleges darabot is tartalmaz. Már csak az alkalmakat kell majd megtalálni a viselésükhöz.

– Évekig ettem magamra ezt a plusz tizenkét kilót, ami rajtam volt. Emiatt rengeteg jó cuccomat nem is tudtam hordani. A tehéntejet mandulatejre cseréltem, kristálycukrot és fehér lisztet sem fogyasztok. A leghizlalósabb dolgoktól elbúcsúztam. A tehéntej például teljesen leállít egy sikeres fogyókúrát. Én leadtam a tizenkét kilót – mondta büszkén Balázs Klári.







A szőkeségnek is vége!

Az énekesnő azt mondja, amennyiben elkezd csipegetni, máris rakódnak le rá az újabb kilók, de erre ma már tudatosan oda figyel.

– Van egy gyönyörű, olasz estélyi ruhám, ami nagyon-nagyon régen volt rajtam. Most már csak alkalom kell, hogy felvehessem. Nemsokára ismét szerepelhetünk egy tévéshow-ban, turnézni is indulunk – egy nagy fenekű énekesnő Rióban még elmegy, no de Magyarországon? – kérdezte mosolyogva, majd hozzátette: Nagyon jól érzem magam a bőrömben!

Fogyóban a sztárvilág Nem példa nélküli Balázs Klári esete, ami a külföldi sztárokat illeti és ami a leginkább megfigyelhető, ha valaki leadott, szinte még sosem lett sikertelenebb. Tom Hanks például a Számkivetett miatt dobott le 22 kilót 2000-ben, Matthew McConaughey pedig kilencet. Utóbbi csak kólát, tojásfehérjét és csirkét evett napokon át. Chris­tian Bale 28 kilót fogyott A gépész című film főszerepe miatt. Itthon pedig Cseke Katinka tart körülbelül harmincnál. Legalábbis állítja.