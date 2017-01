Csongrádi Kata imával tartotta életben a párját

Az ezotéria az emberiséggel egyidős jelenség, a tudományos magyarázatoktól eltérő módon keresi a választ az élet, a világ nagy kérdéseire. Sztárjaink, művészeink közül is sokan hisznek benne, ami nem meglepő, hiszen az alkotó ember mindig is érzékenyebb a megfoghatatlan jelenségek iránt. Csongrádi Katának bebizonyította az élet, hogy igenis vannak csodák. A legjobb példa erre nemrég elhunyt férje, S. Nagy István, akiről há­romszor is lemondtak az orvosok, de feleségének mindhárom alkalommal sikerült visszaimádkoznia a legendás dalszövegírót a túlvilágról. Mivel orvosi magyarázat nem volt a hirtelen, váratlan gyógyulásokra, ezért még a legracionálisabb szakemberek is a színművész-énekesnő által kezdeményezett imalánc erejének tulajdonították, hogy párja képes volt huszonöt évvel túlélni saját „halálát”.









– Hiszem, hogy az isteni és az emberi szeretet tartotta őt itt ilyen sokáig – vallja Kata. – A férjem csak fizikailag távozott el. Dalai által lélekben most is velünk van, hiszen az ő slágereiből továbbra is árad az életöröm, az életenergia, legfőképpen pedig a szeretet, amivel létrehozta azokat. Nagyon valószínű – több távolkeleti, sőt nyugati kutatás is megerősíti –, hogy az élet után egy következő élet jön, és az univerzum körforgásának törvénye szerint addig jövünk vissza ide a Földre különböző formában tanulni, amíg tö­kéletesen el nem sajátítjuk a feltétel nélküli szeretet képességét. Az ezo­téria bölcsességei sokat segítenek abban, hogy – felismerve az ok–okozati összefüggéseket – megérthessük a mérhetetlen szenvedések mögötti tanításokat, és ráébredjünk arra, hogy a világ működésének legfőbb mozgatóereje – vallási hovatartozástól függetlenül – a mindenható szeretet.

Persze az ezotéria sokkal szerteágazóbb jelenség, mint a hit, az ima vagy éppen az alternatív gyógyítás. A rontást levevő, ártó erőket távol tartó amulettek, vagy akár csak egy egyszerű piros fonál, a megfelelő „szakértelemmel” és körítéssel felhelyezve, több sztárunk életét is pozitív irányba befolyásolta már. Így talált rá a boldogságra Liptai Claudia, akinek példáját Demcsák Zsuzsa is követte.

Pataky Attila

Az énekes többször elmondta, hogy bioener­giá­val és kézrátétellel mulaszt el fejfájást, és többször kért orvosi segítséget táltostól, például amikor epeköve volt. Pataky az univerzum energiáját használja, amikor ezeket műveli. Elmondása szerint olyan szerencsés, hogy találkozott már ufókkal is, akik elrabolták őt, de aztán hazatalált.









Delhusa Gjon

Az énekes több tíz éve kezdett érdeklődni a spiritualitás iránt, rendszeresen meditál, és még meditatív zenékkel is előrukkolt, amelyekkel turnézni járt. Delhusa többször járt már Indiában, hogy személyesen hallgassa és tanulja Sai Baba indiai spirituális tanító filozófiáját. Sai Baba öt évvel ezelőtt halt meg, saját szavai szerint ő „Isten személyes földi inkarnációja”.









Lagzi Lajcsi

A mulatós sztár a szellemvilágban mélyedt el, Lajcsi egy táltost kért fel az útmutatásra. Lajcsi Kovács-Magyar András egyik kurzusán sajátíthatta el az alapokat. A tanító szerint az első kurzus során a pálca és az inga segítségével megtanulják érezni a láthatatlant és betekintést nyerhetnek a nem anyagi világba.









Fenyő Iván

A színész egy autóbaleset után kezdett az ezotéria irányába indulni. Egy hónapot Nepálban töltött, ahol egy nepáli-tibeti mester tanításait próbálta magáévá tenni. Fenyő otthon szoborként őrzi Mandzsusrit, a bölcsesség Buddháját.









Tóth Gabi

Az énekesnő mindig is spirituális beállítottságúnak tartotta magát, teste tele van ezoterikus jelekkel. A nyakán látható hármas hurkok kelta eredetűek, és a fehér mágiához társítják. Gabi elárulta, a gonosz erők ellen nyújt védelmet ez a tetoválás. Megérzések és látomások indították el az ezotéria útján. Elmondása szerint rájött arra, hogy például migrént tud kézrátétellel gyógyítani energiák segítségével. Szerinte ha az emberek nyitottak lennének erre, akár rákos betegeken is lehetne segíteni.









Hódít a kabbala és Buddha

Nem csak itthon, külföldön is reneszánszát éli az ezotéria a sztárok körében. Az egykori Spice Girl, Geri Halliwell kabbala-hívő, naponta több órát foglalkozik a spiritualitással. Titokban abban bízik, hogy lánya is követi. E tan a zsidóság misztikus vonatkozásaival foglalkozik. Ezek a tanítások a teremtő és a halandó kapcsolatát elemzik. Madonna is ebbe a táborba tartozik, ráadásul ő csak kabbalavizet hajlandó inni. A víz állítólag áldásokkal és meditációkkal van feltöltve.

Orlando Bloom is spirituális lélek, rendszeresen részt vesz meditációkon, sőt egy időre felhagyott a filmezéssel csak azért, hogy beleássa magát a buddhizmusba. A színész ma már vegetáriánus, és csak olyan párt hajlandó választani, aki szintén a buddhizmust követi.