Csomor Csilla megdöbbentő vallomása: A tisztességes gyászhoz egy év kell

„A szerelem nagyon gyakran felülírja az ésszerűséget” – mondta Csomor Csilla az RTL Klub Reggeli műsorában arra, hogy tényleg úgy volt-e, hogy elhagyja az országot. A Barátok közt korábbi színésze erről lapunknak itt nyilatkozott.

Mint most mondta, ez azért merült fel akkor, mert a szreleme Angliában él, és a munkája miatt nem tud onnan mozdulni, Csillának viszont kevesebb volt akkor a szakmai elfoglaltsága.







© Bors

„Mára már másképpen állnak a csillagok, és már más a helyzet” – mondta a színésznő, de még nem tudja pontosan elmondani a dolgot, mert éppen nem tudja, hol tartanak a párjával. Szavaiból úgy tűnik, ő mindenre képes lett volna kapcsolatért, de párja nem és a távolság is rányomta a bélyegét az egészre.

„A tisztességes gyászhoz egy év kell”, részéről nem lenne ennek még vége, de már hetek, hónapok óta nem tudják ezt megbeszélni, párjának időre van szüksége. A kapcsolatuk egy éve alatt, „nem volt intenzív együttlétezés egy hónap”. Oda jutottak, hogy már nem is beszélnek egy ideje. Csilla el is érzékenyült vallomása végén.

Úgyhogy most a munkára helyezi a hangsúlyt, két – a Blaha Lujza és a Déryné Széppataki Rózáról szóló – estélyére is rengeteg energiát öl. Emellett van pár utazó színházi munkája is.