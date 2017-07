Csoki Pajtás az új családtag Pimasz úr házában

A többségnek a televízióból csak Pimasz úrként ismert Papp Gergő sok híresség lakásában járt és aludt már, ugyanakkor immáron egy éve a saját otthonába is beköltözött egy új tag. – A Csoki Pajtásnak hívott kislány kutyust a fiam kapta születésnapjára – kezdte Gergő.







Papp Gergő és Csoki Pajtás. Nagy a szerelem © Benkő Vivien

– Nekem korábban egy berni pásztorhoz hasonló ebem volt, ait gyakorlatilag egy házzal együtt vettem, a feleségemnek pedig egy bichonja. Aztán, amikor új háziállatot kerestünk, akkor kellett rájönnöm arra, hogy a bichon a lehető legjobb választás számunkra mind a méret, mind pedig a mentalitás tekintetében. A nevét egyébként amiatt kapta, mert érkezésekor még csokibarna színe volt, csak menet közben egyszerűen kifakult. Ebből gyanítjuk, hogy nem éppen fajtatiszta jószág került hozzánk, bár ezt nem is hazudták nekünk soha.

A tévés műsorvezető elmondása szerint Csoki Pajtás egy roppant bölcs kutya, bár társaságban egyelőre kissé félénk.







Semmit sem hajlandó megtanulni az eb © Benkő Vivien

– Megvallom, nekem még semmire sem sikerült megtanítanom, egyedül a feleségemet veszi komolyan. De ettől még nagyon szeretjük a kutyát, mert feldobja a családunk mindennapjait. Annak pedig kimondottan örülök, hogy miatta nem változott meg az életritmusunk, ráadásul nem ugat reggeltől estig. Igaz, cserébe kissé önfejű és csak akkor hallgat rám, amikor kedve van, illetve ha evésről van szó. Ehhez talán hozzá kell tegyem, én magam sem vagyok a legkövetkezetesebb gazdi – vallotta be Pimasz úr. Hozzátette, tervben van, hogy házhoz hívnak majd egy kutyatrénert, aki talán kicsit megneveli majd Csoki Pajtást. Erre azért is szükség lenne, hogy az eb jól viselje a családi kirándulásokat, például egy csónaktúrát a Balatonon. Utazni ugyanis a kutya is nagyon szeret.