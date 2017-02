Csodagyerek volt, mégis éveket várt a sikerre Pápai Joci

Eurovíziós slágerét egy nap alatt írta meg.

Eurovíziós slágerét egy nap alatt írta meg.

Kisgyerekként igazi csodagyerek volt Pápai Joci, aki Origo című dalával megnyerte A Dal 2017-et, és a jogot, hogy megmérettesse magát az Eurovíziós Dalfesztiválon. Az énekes már négyévesen zenélt - akárcsak a fia most.

Noha karrierje 2005-ben indult - épp ugyanakkor, amikor Tóth Gabinak, ám míg ő kiesett a tehetségkutatóból, Gabi megnyerte azt - ugyanakkor hosszú éveket kellett várnia arra, hogy igazán ismertté váljon.

"Mélyen voltam, nagyon mélyen, amikor a gyerekeim, a családom a szüleim és az Isten adott nekem végig erőt. A zenei kudarcok, a pályafutásom kudarcai íratták velem az Origót, ami 31 évet foglal össze" - mesélte a Blikknek az énekes, aki azt is elárulta, a dal végül egyetlen nap alatt született.

Pápai Joci bő egy évtizede várja a sikert © YouTube

"Nem tudtam figyelni az eseményeket, de őszintén, nem is nagyon érdekeltek. Gabival és a családjával jó a viszonyom, a szüleivel is találkoztam, megölelgettük egymást. Verával sincs köztünk feszültség, azóta írt nekem egy pár szót, nagyon jólesett" - mesélte Joci a Blikknek.

Az énekes egyébként láthatóan nem követi az őt körülvevő történéseket. Nem valószínű, hogy az a típus, aki naponta rákeres a nevére - arról is például a Riposttól értesült, hogy mekkora jelentősége van annak, hogy a Sun brit bulvárlap is esélyesnek tartja az Origót. "Azt tudom, hogy cikket írt rólam a The Sun, és leírták magyarul a dalszöveget. De arról fogalmam sem volt, hogy ez ekkora dolog. Nagyon meglepett! Számomra ez maga a beteljesedés! Hihetetlen, hogy anélkül is átment a dal üzenete, hogy értenék, pontosan miről szól" - nyilatkozta a bulvárlapnak.