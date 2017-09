Csitári Tamás lenne a magyar Freddie Mercury?

Bon Jovit énekel utasai kívánságára a taxisofőr, aki az X-Faktorban mutatkozott be. Kedvence a Queen énekese, Freddie Mercury.

Meglepetést szerzett Csitári Tamás. Az X-Faktor versenyzője ugyanis a Queen Somebody to Love című számával állt színpadra, ami ugyan nagy falat egy kezdő számára, mégis négy „Igen”-t jelentett neki.

– Azért a Queent választottam, mert nekem az a zenekar a gyerekkori kedvencem – árulta el lapunknak Tamás. – Csípem Freddie Mercuryt, hatalmas énekes volt. Én képzetlen hanggal mentem a műsorba, de sikerült négy igent be­zsebelnem, ami számomra óriási öröm. Boldogan lennék a magyar Freddie Mercury.

„Látom rajtad, hogy te bolond vagy” és „szívesen lennék az utasod” – ezekkel a szavakkal engedte to­vább a versenyben Gáspár Laci és Radics Gigi Tamást, aki már büszkén jelentette ki, hogy munkája során az utasai­nak is szívesen énekel.







A Queen énekese, Freddie Mercury Csitári Tamás kedvence © AFP

– Vannak olyanok, akik kérik, hogy énekeljek, és attól függően, hogy milyen a hangulatom vagy a körülmények, szoktam is nekik. Több közönségkedvenc is van, de javarészt Bon Jovi- és Nickelback-nótákkal szoktam szórakoztatni az utasaimat – mondta vidáman a Borsnak Csitári Tamás, aki korábban már több zenekarban is szerencsét próbált, de a tapasztalatainak köszönhetően rájött, hogy ő szólóénekesként jobban érvényesül, mint csapatban.