Cseke Katinka drámája

Ugyan Cseke Katinka idén sem tett újévi fogadalmat, viszont egyetlen fontos célt kitűzött maga elé. A Jóban Rosszban Bodolai Böbéje elhatározta, hogy 2017-ben megvalósul egyik régóta dédelgetett nagy álma, és végre megmutathatja néhány klasszikus és komoly darabban drámai oldalát is.







Szeretné megmutatni komoly oldalát is

– Kilenc éve szerepelek a sorozatban, amit nagyon szeretek, nincs semmi problémám vele, csak most már 45 éves vagyok, hiányzik egy klasszikus, komoly szerep. Én a nagy nevettető, a humoros vagyok, most már szeretném a drámai vénámat is megmutatni. Mert szerintem nekem van – dobta fel a magas labdát színházi rendezőinknek Cseke Katinka. Megnyugtatásul rajongóinak azt is hozzátette, hogy továbbra is ugyanúgy szerepelni fog a Jóban Rosszban epizódjaiban.