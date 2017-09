Családot egyesítettek Balázsék

– Én is Amerikán gondolkodom – árulta el Balázs a sorsolás után, hová utazna szívesen. – Már voltam New Yorkban, és most szeretnék egy kicsit hosszabb időre is elmenni! De mivel rádiózom, ez lehetetlen. Nem megyek, nem tudok kivenni három hetet. Amerikába úgy érdemes elutazni, hogy a nyakadba veszed az országot. Mindent megnéznék a keleti parttól a nyugatiig, mert a San Franciscó-i rész is érdekel. Egyszer majd csak összejön!