Családos kollégájáért hagyta el párját Kondákor Zsófi?

Ismét a Jóban Rosszban stábjából választott a színésznő. Kembe Sorelnek kislányt szült, most pedig az egyik családapával szűrte össze a levet Kondákor Zsófi.

Derült égből villámcsapásként jött a hír, hogy négy év után szakított a Jóban Rosszban álompárjának kikiáltott Kondákor Zsófi és Kembe Sorel. A színészek, úgy fest, valóban jók a szakmájukban, ügyesen titkolták, hogy válságba került a kapcsolatuk. Egy ideig csak a közvetlen környezetük tudott arról, hogy gondjaik vannak. Ám amikor feltűnt a színen a harmadik fél Zsófi részéről, a titok nem sokáig maradt titok…







Négy éve vallották be, hogy szerelmesek egymásba. Kollégáik álompárként ismerték eddig őket... © Végh István

Sorel elárulta a Blikknek, nemrég elköltözött közös otthonukból, ám az okokról mélyen hallgatott. A lap tudni vélte: a színésznő életé­ben már feltűnt egy másik férfi. A Bors kiderítette, ki Zsófi titkos szerelme. Most sem ment messzire, amikor új férfi után né­zett, mivel a so­rozat színészgárdájából választott. Megtudtuk: a színésznő ismét egy, a Jóban Rosszban szériában szereplő kollégájába szeretett bele.

A dolog pikantériája, hogy a férfi családos, asszonya pedig vélhetően semmit sem sejt abból, hogy mi folyik a háta mögött, amikor a férfi elmegy otthonról… Hogy mióta tart a szerelem, azt nem tudni, de azt igen, hogy az újdonsült szerelmeseknek éppen ezért kellett titokban tartaniuk érzéseiket és kapcsolatukat, hiszen a férfit a családja várja haza.

– A stábban nyílt titok, hogy közük van egymáshoz. Mégis mindenki hallgat róla, mert az említett férfi családapa. Kínos helyzet, mert ha fény derül a kilétére, hatalmas botrány lesz. Persze azt mondják, hogy a szerelem ellen nem lehet tenni, de ha családokról van szó, gyerekekről, akkor azért kétszer meg kéne gondolni azt, mibe megy bele az ember – mondta el a Borsnak a Jóban Rosszban stábjának egyik, neve elhallgatását kérő tagja, aki nem tudja, hogy mióta tart a titkos viszony, de valószínűleg ez is hozzájárult ah­hoz, hogy megromoljon Zsófi és Sorel kapcsolata. Természetesen megkerestük az érintetteket.







Kembe Sorel és Kondákor Zsófi útjai nemrég váltak külön. A Jóban Rosszban sorozatban kerültek közel egymáshoz © Végh István

Sorel szűkszavúan nyilatkozott, nem cáfolta, de nem is erősítette meg információnkat. – Ha van új szerelem, akkor sok boldogságot kívánok nekik! – zárta rövidre.

Sorelt és Zsófit kapcsolatuk kezdetén nem véletlenül kiáltották ki álompárnak. A Jóban Rosszban című tévésorozatban szerepeltek, szerelmüket, legalábbis ami a képernyőt illeti, a forgatókönyvírók alkották meg: karaktereiket összehozták, a verbuválás pedig olyan jól sikerült, hogy egyszer csak az életben is egymás karjaiban találták magukat. Végül 2012 decemberében bevallották, hogy pár hónapja egy párt alkotnak, a gólya pedig azonnal kopogtatott. A babát nem tervezték, de nagy szerelemben várták. Katja már három és fél éves, féltestvérét, a tízesztendős Benit a színésznő előző párja, a Kozmix együttesből ismert Lányi Lala neveli. A kisfiú Sorellel is megtalálta a közös hangot.







Pénteki kép Sorelről, lányával és Zsófi előző kapcsolatából született fiával

Olyannyira, hogy a színész-riporter meglehetősen gyakran viszi a két gyermeket közös programra. Így volt ez tegnap is, olvasó-riporterünk egy uszoda előtt botlott beléjük – a Borstól ját is a képért a tizenötezer forint –, azonban már Zsófi nélkül. Természetesen megpróbáltuk elérni Kondákor Zsófit is, ez azonban eddig nem sikerült.