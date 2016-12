Csak drogokkal tudta elviselni a valóságot Carrie Fisher

Kedd este, hatvanéves korában elhunyt mindenki Leia hercegnője, Carrie Fisher.

Kedd este, hatvanéves korában elhunyt mindenki Leia hercegnője, Carrie Fisher.

A Csillagok háborúja-filmek színésznője pénteken egy Londonból Los Angeles­be tartó járaton kapott szív­roha­mot. Leszállás után kórházba szállították, állapota stabilizálódott, ám néhány nap múlva meghalt. Carrie egyetlen jelentős szerepét a Sci-fi-eposzban játszotta, de ez elég volt ahhoz, hogy beírja nevét a filmtörténelembe.







A Csillagok háborúja a XX. század mesés eposza, szereplői, köztük Leia, nemzedékek hőse © AFP

Barátai, kollégái kedves, szellemes, különleges személyiségnek tartották, de a mosolygós színésznő valójában súlyos mentális problémákkal küzdött, emiatt még elektrosokk-kezelést is kapott. Nemrég egy talkshow-ban bevallotta: bipoláris zavarát kábítószerrel és alkohollal is próbálta enyhíteni. Előfordult, hogy a forgatások alatt is kokainozott, mert a drogozást kisebb rossznak tartotta, mint a józanságot. Ennek ellenére a vásznon hitelesen alakította a méltóságteljes, keménykezű hercegnőt.







Ezzel a jellegzetes frizurával ismerte meg a világ © AFP

Tehetségét édesanyjától, az Ének az esőben című film színésznőjétől, Debbie Reynoldstól örökölte. Carrie édesapja, Eddie énekes volt, Debbyt Elizabeth Taylorért hagyta el. „Ha két híresség összejön, abból olyan eredmény lesz, mint én”, nyilatkozta egyszer Carrie, aki szüleinek hála, gyermekkora óta élvezte Hollywood fényét.







Jabba fogságában – sokan ezt tartják a Csillagok háborúja legbujább jelenetének © AFP

– Hálás vagyok mindenkinek, aki támogatta a csodálatos lányomat – írta Facebook oldalán a gyászoló anya. – Köszönöm az imákat, amelyek elvezetik őt a következő állomáshoz. Carrie-t pályatársai is imádták, búcsúztató üzeneteik elárasztották a közösségi médiát.









„Életében is olyan erős, bátor, fegyelmezett volt, mint Leia hercegnőként” – méltatta Twitterén George Lucas, a sci-fi-sorozat rendezője. Nemrég derült ki Carrie memoárjából, hogy a Han Solót alakító Harrison Forddal titkos viszonyba keveredett a forgatások alatt. Ford most így emlékezett meg róla: „Egyedülálló, briliáns, eredeti, vicces. Nagyon bátran élte az életét.”







Harrison Fordhoz romantikus kapcsolat fűzte

Carrie a könyvében így írt a viszonyukról: „Nagyon intenzív volt, Leia és Han voltunk hétköznap, Carrie és Harrison hétvégén.” Steven Spielberg rendező szerint a színésznőnek nem volt szüksége az Erőre, mert az belőle fakadt. Carrie szerelmi élete nem volt kiegyensúlyozott, első férjétől, Paul Simon énekestől néhány hónap múlva elvált, lánya, Billie édesapja, Bryan Lourd pedig egy férfi miatt hagyta el. A Variety értesülései szerint a Csillagok háborúja nyolcadik részét már nyáron leforgatták, így a jövőre látható filmben még szerepel az eredeti Leia hercegnő.