Csajok, pasik, Balaton: gátlások nélkül vetkőzik Zoli

Ő az egyik magyar Magic Mike. Stripperként – vetkőző férfi táncosként – bejárta a világot, Cseh-, és Németországon keresztül, Svájcon át, egészen Brazíliáig a Csajok, pasik, Balaton szereplője. Harman Zolit a begerjedt nők véresre karmolják, letépik a ruháját, amit ő kellő profizmussal kezel.







Hétköznap forgat, hétvégén pénzért pucérkodik

– Hét év vendéglátózás után lettem stripper, vagyis férfi revütáncos – mesél életéről Zoli. – Meg kellett tanulnom táncolni, és bevallom az elején, három-négyszáz nő előtt előjöttek belőlem gátlások. De gyorsan belejöttem, megtaláltam a saját stílusom, amivel ki tudom fejezni magam a színpadon. Van, aki rendőr, más katona jelmezben áll színpadra, én a Szürke ötven árnyalatának elegáns, visszafogott, de domináns vonalát kedvelem, mivel elég közel állt hozzám. Az erotika mellett ez is fontos, miközben figyelek a kiválasztott hölgyre és a közönségre.

A 28 éves Zolit a tánc és a modellkedés mellett a színészet is érdekelte, ezért ment el a Super TV2 castingjára, ahol beválogatták a sorozatba.







Férfi revütáncosként keresi a kenyerét

– A saját karakteremet hozhatom hetven százalékban, így különösen élvezem a forgatásokat. És természetesen, táncolhatok is benne – szögezi le, majd elárulja, hogy nincs barátnője. – Tavasszal még volt egy (zűrös) kapcsolatom, aminek vége lett. Azóta semmi, de bele sem fért volna egy kapcsolat az életembe a balatoni forgatások mellett. Hétvégente továbbra is táncolok diszkókban, lánybúcsúkon, rendezvényeken, és lássuk be, kevés nő viseli el, hogy a szerelme más nőknek vetkőzik.