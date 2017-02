Cinthya ordibálással űzi el a félelmét

A Sikítófrász énekesei kivétel nélkül oroszlánszívű hősök, félelmet nem ismerő vagányok – egészen addig, amíg meg nem tudják, hogy milyen próbatétel vár rájuk.

A Viasat3 parakaraokéjában a játékosoknak nem csak a dalok eléneklése a feladatuk: nótázás közben különböző férgekkel, bogarakkal, csúszómászókkal és patkányokkal is meg kell küzdeniük. Ráadásul a zsűri tagjai, Dér Heni, Ganxsta Zolee és az Animal Cannibals sem könyörületesek a résztvevőkkel. Az undorukkal küzdő dalnokok között Bebe is versenybe szállt.







Bebe könnyen vette az akadályt, ő ugyanis csak a magasságtól fél, a síkos „trutyin” nevetve kelt át

– Tiszta dili ez a műsor! Az embernek nem szabad túl komolyan vennie magát, mert akkor nevetségessé válik, tudnia kell magán röhögni. Tériszonyos vagyok, tehát leginkább magassághoz kötött próbatétellel tudtak volna kifogni rajtam, mert már attól szédülök, ha felállok egy székre. Hál’ istennek nem ilyen feladatom volt, hanem nyálkás, sikamlós anyagban kellett taposnom. Az egyik edényben valamilyen trutyi, a másikban halacskák, meg kukacok voltak. Ez csak furcsa, de nem félelmetes érzés volt. Neccesen vettem az akadályt, de mentem előre – elevenítette fel élményeit az énekes.

Cinthya Dictator nem volt ilyen rettenthetetlen. Bár a forgatás elején kijelentette, hogy semmitől sem fél, a kapott feladatok hallatán meggondolta magát.







Patkányok és férgek nehezítették a Tankcsapda-dal művészi átélését

– Azt hittem, csak előítélet, hogy hisztis vagyok, de úgy tűnik, igaz. Rendesen parázni kezdtem, amikor megláttam, hogy Horváth Éva sáskákat kapott a nyakába – ismerte be töredelmesen Cin­thya. – A feladatom az volt, hogy a produkcióm közben tárgyakat bányásszak ki mindenféle állatok közül különböző kis letakart dobozokból. Mivel énekelni nem tudok, úgy gondoltam, hogy a „bányászatra" koncentrálok, és csak elordítom a Tankcsapda Mennyország tourist című dalát. Az éneklés miatt akkora adrenalin volt bennem, hogy simán benyúltam a rózsabogárpajorok közé – büszkélkedett a celeblány.







Cinthyát teljesen kimerítette az éneklés és a visszataszító feladat