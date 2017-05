Ciki: Bombera és Jaksity ugyanazt a ruhát viselte

Míg a legtöbb nő sikítófrászt kap attól, ha egy ruhadarabját másik nőn is meglátja – és erre különösen érzékenyek a hírességek –, Jaksity Kata és Bombera Krisztina még nevetett is azon, hogy egy napon ugyanabba a ruhába bújtak és vezettek műsort. Az ő esetük igazán speciális, nem egy fazon két ugyanolyan darabját viselték, hanem előbb Bombera a reggeli Startban, majd estére, a Híradóban pontosan ugyanazt a fekete-rózsaszín kis ruhát húzta fel a műsorvezetéshez. A ruhabakira a comment:com blog figyelmét egy olvasója hívta fel, mi pedig azt is kiderítettük, nem spórolás az oka az egyforma öltözéknek, sőt egyenruhát sem vezet be a tévé.















A reggeli adás álmos öltöztetője az esti adáshoz Jaksity Katának kikészített ruhát adta rá Bombera Krisztinára – este Jaksity Kata a saját jogán vette fel

Mint minden tévében, az ATV-nél is hatalmas ruhatár áll az öltöztetők rendelkezésére, általában előző nap már kikészítik és felcímkézik, hogy a másnapi műsorban mit visel majd a műsorvezető. Úgy tudjuk, ez a darab is felcímkézve várta estére Jaksity Katát, ám véletlenül, hajnalban Bombera álmos öltöztetője ráadta a szőke műsorvezetőre az elegáns holmit. Így viszont estére Katának a kissé viseltes ruhát kellett felhúznia.

– Véletlenül az egyik műsorvezetőnk a másik ruháját vette fel. De nem volt ebből baj, utólag ők is jót nevettek rajta – mondta Németh Szilárd hírigazgató.