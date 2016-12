Cicivel dobták fel toalettjüket a világsztárok – fotók

A 2016-os év leglátványosabb dekoltázsaival szeretnénk – főként férfi – olvasóinknak sikeres, keblekben gazdag új esztendőt kívánni!

Játszhatnak akármilyen elcsúfított gonosztevőt, lehetnek otthon akármennyire slamposak, a vörös szőnyegen mindig csodásan festenek Hollywood sztárnői. A gálákon, különböző rendezvényeken való megjelenésüket a pompa, csillogás jellemzi. Idén azonban ezt a csillogást nem a nagyestélyik biztosították: a kevesebb több elv érvényesült a ruhák terén. A színésznők és modellek bátran vetkőztek ki magukból, mély betekintést engedve dekoltázsukba. Az kérdés, hogy vajon ennyire elégedettek a természet – vagy a szilikon – ajándékával, vagy a hírnévért áldozzák fel magukat. A Bors összegyűjtötte 2016 leglenyűgözőbb dekoltázsait.

Kate Hudson

Könnyű jó géneket örökölni, ha valakinek édesanyja Goldie Hawn. A 71 éves színésznő lányának, Kate Hudsonnek nincs különösebben nagy melle, de tudja, hogyan hangsúlyozza mégis. Bátran visel kivágott ruhákat, amik borzasztó dögösen állnak rajta. Ha egy nagyobb keblű nő hordaná ezeket a darabokat, az már illetlen lenne, Kate-en viszont különösen jól áll. Kate korábban azt mondta, az is tetszett neki, amikor terhesen több számmal megnőttek a mellei, de a hétköznapokban praktikusabbnak tartja a kisebb méretet.









Nicole Kidman

Nicole Kidman már nem egy filmben szerepelt ruhátlanul, így nem okozhatott neki nagy kihívást, hogy kipakolja melleit a kifutón. Nem is beszélve arról, hogy kedve szerint át is szabatta – nem csak melleit, de arcát is. Bár kebelmérete így is messze marad például Pamela Andersonétól, de Nicole nem ezzel szeretné – egyébként – felhívni magára a figyelmet.









Kate Upton

Az amerikai modell és színésznő karrierje tizenhat évesen indult, akkor ment el először válogatásra, és azonnal bekerült. Ezen nem is csodálkozunk, tekintve előnyös adottságait, amiket szívesen meg is mutat nemcsak a kifutón, de a társasági eseményeken is. Kate amúgy igen vallásos, gyakran hord keresztet.









Irina Shayk

Talán utoljára láthatjuk ilyen formában a gyönyörű Irina Shayk formás melleit. Az orosz modell ugyanis első gyermekét várja. A szexi anyuka mellé szép férfi is dukál: a sármőr Bradley Cooper génjei is csak előnyére válhatnak majd születendő babájuknak. A harmincéves modell az Intimissimi fehérneműmárka arcaként már láthattuk bájait.









Kim Kardashian

A Fenék Királynő a melleivel is esélyes indulója a képzeletbeli dekoltázsversenynek. Kim Kardashiant többször látni majdhogynem pucéran, mint felöltözve. Nem csak dekoltázsát, mellbimbóit is előszeretettel, gátlástalanul mutogatja. Még mélyen dekoltált felsőben látni is szinte meglepő, túlöltözöttnek láthatjuk. Mondani sem kell, hogy bájait nem a természetanyának köszönheti.









Emily Ratajkovszkij

Az Angliában született amerikai modell tüneményes gyorsasággal építette fel karrierjét, amiben bizonnyal közrejátszottak lenyűgöző keblei is. Tizennégy évesen kezdett modellkedni, a Ford Models szerződtette először. Kitűnő tanuló volt, és az UCLA egyetemen hallgatott művészettörténetet egy évig. Keblei természetesek, mint az látható...