Cicciolina: Nem megyek börtönbe, az lehetetlen

A modell szerint rágalom, hogy kitalálta a sérülését.

Mint arról korábban beszámoltunk, Cicciolinát, azaz Staller Ilonát első fokon egy év letöltendő börtönbüntetésre ítélte a bíróság Olaszországban, méghozzá biztosítási csalásért.

Az ügy még hat éve kezdődött, mikor a korábbi pornósztár kisujját megharapta egy kutya. Akkor a kórházban ellátták a sérülést, majd pár hónap múlva jelentkezett Staller Ilona a biztosítónál, hogy három hónapig munkaképtelen volt a kutyatámadás miatt. Kiderült azonban, hogy a számlák, amiket Cicciolina a rehabilitációról benyújtott, egy olyan férfitól származnak, aki Olaszországban nem is praktizálhat - a hatóságok pedig úgy vélik, Staller Ilona összejátszott a férfival. Gyanús volt ugyanis, hogy még azt sem tudta megmondani, mekkora vagy milyen színű kutya harapta meg...







A modell állítja: egy sarlatán miatt fenyegeti börtön

"Az ügyvédem azt mondta, nyugodjak meg, de én még mindig zaklatott vagyok. Ez az egész annyira hihetetlen, hogy beszélni is alig tudok róla. Amikor az ítéletet kihirdették, rögtön potyogni kezdtek a könnyeim" - idézte fel a Blikknek az ítélethirdetés pillanatát a modell, hozzátéve: "Rágalom, hogy a harapást csak kitaláltam."

"Ennyi év után már nem emlékszem pontosan, mekkora volt az a francos kutya, de olyan szerencsétlenül harapott meg, hogy a kisujjam belső része felszakadt. Ömlött a vérem, és két öltéssel varrtak össze egy klinikán. Miután erről a Facebookon beszámoltam, egy ismeretlen ismerős, akivel korábban párszor cseteltem, visszaírt, hogy ő orvos, és vállalná a rehabilitációt. Kedves volt, és a kezelésekről számlát is adott. Ezeket nyújtottam be a biztosítónak, és meg sem fordult a fejemben, hogy sarlatán" - magyarázta Cicciolina, aki azt is elárulta, ügyvédjével, Luca di Carlóval - aki egykor egyébként a vőlegénye is volt - fellebbezni fognak, és pontról pontra cáfolják majd meg a vádakat: "Nem megyek börtönbe, az lehetetlen!"