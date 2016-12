Carrie-vel akarok lenni! – ezek voltak Leia hercegnő anyjának utolsó szavai

Egy nappal lánya elvesztése után belehalt a gyászba az Ének az esőben sztárja. Leia hercegnő édesanyja a temetést szervezte, amikor agyvérzést kapott.

Egy nappal lánya elvesztése után belehalt a gyászba az Ének az esőben sztárja. Leia hercegnő édesanyja a temetést szervezte, amikor agyvérzést kapott.

„Carrie-vel akarok lenni, annyira hiányzik” – mondta rosszulléte előtt pár perccel Debbie Reynolds, aki fia házában épp előző nap elhunyt lánya temetését szervezte, amikor agyvérzést kapott. Todd Fisher a Daily Mailnek elmondta, édesanyját agyvérzéssel vitte a rohammentő kór­házba, de életét már nem tudták megmenteni.







Debbie imádta lányát, Carrie Fishert, akiért Leia hercegnőként Star Wars-hívek milliói rajongtak © Northfoto









Az idős színésznő szíve megszakadt a lánya elvesztése miatt érzett fájdalomban, és utolsó kívánságához híven követte őt a halálba. Carrie Fisher, a Csillagok háborúja sorozat felejthetetlen Leia hercegnője karácsonykor kapott szívrohamot, kórházba szállítása után nem sokkal, kedden hunyt el. Reynolds lánya halálhírére teljesen összeomlott, eleve gyenge egészsége is megrendült. Fia, Todd házába ment másnap, hogy a temetést megszervezzék, de erre már nem került sor. A kettős temetést most már a fiú inté­zi, aki anyját és nővérét egy sír­ba szeretné örök nyugalomra he­lyezni.







Debbie gyermekeivel, a kis Carrie-vel és Todd-dal © AFP









Debbie Reynolds az 1952-es Ének az esőben című hollywoodi klasszikusban táncolta és énekelte magát a közönség szívébe, mindenki odavolt a csinos, elragadó színésznőért. De messze nem volt egyfilmes szereplő, csillaga legalább hatvan éve fényesen ragyogott, számtalan filmet vitt sikerre. Az elmúlt évekig sokat dolgozott, tavaly feltűnt az amerikai The 7D sorozatban, de nagyobb szerepe volt a 2013-as Túl a csillogáson és a 2012-es A szingli fejvadász című filmekben is. Számtalan filmes díjat bezsebelt, csillagot kapott a Hírességek Hollywoodi Sétányán, játszott Gene Kelly, Frank Sinatra, Tony Curtis, Donald O’Connor, Fred Astaire és Dick Van Dyke ol­dalán is. Reynolds életfilozófiájáról 2010-ben Rage Monthlynak adott interjújában mesélt.

















– Ötéves tervvel dolgozom. Túl le­szek a mai napon, aztán öt évig nem idegeskedem. Egy hosszú alagutat képzelek el, fénnyel a végén. Öt év múlva el akarom érni a fényt. Már sok ilyen alagúton átmentem hiába, de nem adom fel.







Debbie Reynolds az Ének az esőben Kathy Seldenjeként vonult be a köztudatba, partnere Gene Kelly volt

Létezik a megtört szív szindróma Bár sokáig csak a romantikus lányregények agyszüleményének tartották, ma már a megtört szív szindróma létező orvosi fogalom – ez okozhatta Reynolds halálát is.

– A gyász hatalmas stresszt vált ki, amely felerősíthet már meglévő betegségeket, de önmagában is képes problémát okozni – magyarázta dr. Kóczán István belgyógyász, aki hozzátette, a gyásszal járó magas vérnyomás érelpattanást, ritmuszavart, szívmegállást, de még agyvérzést is okozhat. A szindróma fokozott veszélyt jelent az idős szervezetekre.

Kapcsolódó jegyzetünket itt olvashatja