Bulgáriában kocsmáztak az Egri csillagok sztárjai

Janicsár horda, Szulejmán szultán, Jumurdzsák, Dobó István, Vicuska és Gergő, na és persze ármány, hazaszeretet, árulás és szerelem. Az 1500-as évek Eger városába utazunk vissza, amikor is a törökök megpróbálták bevenni a várat, de a hős magyaroknak köszönhetően ez nem sikerült.

Vicuska csodás volt Venczel Vera akkoriban az egyik legszebb magyar színésznő volt. Vicus alakítójába férfiak tucatjai voltak szerelmesek. Benkő Péter így emlékszik vissza a huszonéves színésznőre. – Varázslatosan szép lány volt, ugyanakkor megfontolt, mély gondolkodású. Komolyan vette a feladatát, mélyen átélte a karakterét. Jó volt vele dolgozni – mondta a színész.

A valós eseményeken alapuló történetet Gárdonyi Géza fűzte regénnyé Egri csillagok címmel, majd Várkonyi Zoltán álmodta filmvászonra. Az egész estét betöltő film 1968. december 19-én került a hazai mozikba. Az elképesztő látványvilág mellett fantasztikus színészgárda garantálta a sikert, csak hogy néhány nevet említsünk: Bárdy György, Sinkovits Imre, Bitskey Tibor, Bessenyei Ferenc, Latinovits Zoltán, Major Tamás, Ruttkay Éva, Venczel Vera, Gobbi Hilda. Sajnos, a legtöbben már nincsenek köztünk. Az időutazásban most Benkő Péter lesz segítségünkre, aki Török Jancsi bőrébe bújt a filmben.







Bitskey Tibor, Venczel Vera és Benkő Péter

– Két nyáron át forgattuk az Egri csillagokat, örök élmény marad minden perce – nosztalgiázik a színész, akitől megtudjuk azt is, hogy az akkori hatalom támogatta a filmet, mert erősíteni akarták a lakosságban a magyarságtudatot. A honvédelmi miniszter még ötezer sorkatonát is felajánlott statisztériának.







Benkő Péternek örök élmény marad a forgatás minden perce © MTI

– Óriási szervező munka volt az egész. Amikor Bulgáriában forgattunk, akkor is minden precízen meg volt szervezve. Esténként pedig megkérdeztük a helyi erőket, hova érdemes mennünk. Sok jó kocsmát, éttermet ajánlottak nekünk. Érdekes dolgok is történtek. Már az első napokban egy fekete autóval, egy láda pezsgő kísértében megjelent egy lány a forgatáson. Ez többször is előfordult. Később itthon láttam viszont, kiderült, egy befolyásos bolgár politikus lánya volt.







Az egri vár mása Pilisborosjenő közelében, a film forgatásakor

Benkő Pé­ter néhány kulisszatitkot is elárult a nagy csatajelenetekről, arról a híres jelenetről is, amikor a várvédők forró szurkot öntenek a várfalra létrákon kapaszkodó törökök nyakába, akik így sorra zuhannak a fal tövébe.







Bárdy György

– A forró szurkot festékanyaggal he­lyettesítettük, a füstölő katlanokban pedig száraz jég volt vízbe téve, a várfalhoz állított létrák alatt pedig dobozok tompították az eséseket. A tüzek viszont igaziak voltak. Sőt! A felépített vár egy része le is égett. A munka hevében valaki véletlenül felgyújtotta a makett egy részét. Az operatőrök azonnal kapcsol­tak, mozgósították azokat, akik épp jelmezben voltak és azt kérték, üssék-verjék egymást, ők pedig rögzítettek mindent. Harminc perc alatt porrá égett a díszlet egy része.







