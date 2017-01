Brutális szegecses bugyiban sokkol Vajna Timi

Ezért a látványért megérte edzeni.



Ezért a látványért megérte edzeni.

Mióta kigyúrta magát, többet fotózzák Vajna Timit, mint egynémely szépségkirálynőt, és most egy különleges hangulatú image-film is készült az üzletasszonyról. Ebben Timi szegecses bugyiban és melltartóban tűsarkúval, illetve kis koktélruhában csábít. A látvány kétség kívül lenyűgöző, de ahogy egy követője is kérdezte, mi szüksége van egy üzletasszonynak ilyen erotikus hangulatú felvételre?