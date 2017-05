Brinkmann professzor öregek otthonában halt meg

Huszonnyolc évvel ezelőtt csattant utoljára A klinika című német sorozat csapója, és noha 2005-ben még megpróbáltak két újabb bőrt lehúzni a sorozatról, népszerűsége már nem közelítette meg az anyasorozatét. A fekete-erdei kórház mindennapjait bemutató több mint hetven epizódot megélt alkotást a gyönyörű környezet, a szívszorító történetek és a jól kitalált karakterek tették felejthetetlenné. A sármos Brinkmann doktor, szívtipró fia, Udo, a bájos Elke nővér, a könnyen befolyásolható Christa és a katonai szigorúságáról elhíresült Hildegard főnővér mind-mind hozzájárultak a sorozat sikeréhez, ahogy a többi szereplő is.







A két főszereplő, Klausjürgen Wussow (dr. Brinkmann) és Gaby Dohm (Christa) 2004-ben találkozott utoljára, a 20 éves sorozatot ünnepelték együtt. Wussow két év múlva meghalt © Northfoto

– Brinkmann professzor az egész életemen nyomott ha­gyott. Elképesztő népszerűséget hozott nekem, amit természetesen a nők is kihasználtak. Noha Klausnak is voltak problémái Christával, ők harmonikusan éltek. Nekem ez nem jött össze! Négy feleség, több zajos válás van a hátam mögött, és a gyerekeim so­káig szóba sem álltak velem. Sok mindent meg­bán­tam az életemben! – nyílt meg vá­ratlanul Klausjürgen Wussow egy ezredfordulón ké­szült interjúban.







Semmi vér, semmi szex, elfojtott indulatok – mégis imádtuk A Klinikát

Ahogy a színész be is vallotta, a magánélete katasztrófa volt. Lánya, aki a sorozatban Elke nővért alakította, valamint fia, Alexander egy időre hátat is fordított neki. Csak azután enyhültek meg, hogy apjukon elhatalmasodott az időskori elbutulás. Nem tudták megemészteni, hogy a férfi elhagyta az édesanyjukat. Wussow hetvennyolc évesen, 2007-ben halt meg.







A sorozat kedvenc szerelmespárja volt Elke nővér (Barbara Wussow) és Udo (Sascha Hehn)

A színész népszerűsége idehaza verhetetlen volt, a nézők imádták a sorozatot, amihez a jól választott szinkronhangok is hozzájárultak.







Semmi vér, semmi szex, elfojtott indulatok – mégis imádtuk A Klinikát

– Alig emlékszem már erre a munkára, annyira régi történet. Az viszont megmaradt, hogy Bács Ferivel, aki Klaus Brinkmann-nak kölcsönözte a hangját, egyszer találkozhattunk az általunk szinkronizált szereplőkkel. Gaby Dohm nagyon kedves volt – mondta lapunknak Földessy Margit, aki hirtelen arra sem emlékezett, hogy édesanyja, Komlós Juci is szinkronizált a sorozatban. Igaz, csak rövid ideig, de akkor is ott a neve a magyar stáblistán.







Földessy Margit szinkronizálta Hildegard főnővért © MTI

Mi történt a sorozat szereplőivel?

Brinkmann professzor (Klausjürgen Wussow): 2007-ben hunyt el egy öregek otthonában. Negyedik felesége nem teljesítette kérését, hogy második neje oldalán nyugodjon. Halála után a családja egymásnak esett, hogy az asszony meggyilkolta a színészt. A vádat ejtették.









Christa nővér (Gaby Dohm): Jelenleg Münchenben él párjával. Egy fia van. Gyakran szerepel német produkciókban.







© AFP

Udo Brinkmann (Sascha Hehn): Ma is aktív színész. Számtalan sorozatban játszik, szinkronizál is. Állítólag meleg kapcsolatban él évek óta.







© AFP

Elke nővér (Barbara Wussow): Két gyermeke van. Elsősorban színházi darabokban szerepel. Szívesen jótékonykodik.







© AFP

Hildegard főnővér (Eva Maria Bauer): 2006-ban hunyt el mellrákban. Legtöbbször sorozatokban szerepelt, imádta a munkáját.