Bréking! Elrabolták Ördög Nórát

Egészen döbbenetes reggelre ébredt Ördög Nóra: a saját házuk előtt fogta meg egy férfi és ültette be az autójába, hogy elrabolja. A műsorvezető szerint elrablásának a holnapi születésnapjához is köze van. Még egy utolsó képet tudott lőni a feltűnően magas és jóképű hapsiról, és arra kér mindenkit, ne is értesítsék a rendőrséget!

Naná, hogy ne, hiszen Nóri éppen férje, Nánási Pál túsza, úgyhogy olyan nagyon rossz dolog nem sülhet ki a dologból. Sőt, a műsorvezető azt is reméli, hogy váltságdíjat is kér majd érte a túszejtő. :)