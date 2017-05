Bradley Cooper elsőre igent mondott Mundruczónak

Mundruczó Kornél új filmje, A Jupiter holdja is versenyez 70. Cannes-i Filmfesztiválon, a rendező mégsem lesz ott, mivel már az új moziján dolgozik. A TV2 Helló, Hollywood című műsorába, Návai Anikó készített vele interjút Skypon, mert most Mundruczó éppen egy hamburgi színházban rendez.









– Az új filmje, a Deeper kapcsán kérdeztem tőle, hogyan sikerült megkapnia a főszerepre egy olyan színészt, mint Bradley Cooper? – kezdte Anikó. – Mivel már harmadszor van versenyben Cannesban, a legnagyobb tálent ügynökség képviseli, a CAA, a Creative Artists Agency. Oda bekerülni igen nagy dolog. Küldtek Kornélnak forgatókönyveket, és ezt választotta, aminek egyébként a producerek is örültek. Ő pedig küldött három nevet, hogy kikkel tudja elképzelni a filmet, köztük Bradley Cooperét, aki elsőre igent mondott. Látta Kornél filmjeit, és neki is tetszett a forgatókönyv. Szín tiszta amerikai film lesz, amit New Yorkban forgatnak, az MGM lesz a stúdió. Kell még egy színésznő is, és nekem az a gyanúm, hogy azért szeretne találkozni Michael Williams-al, mert őt szeretné felkérni – tippelt Anikó, aki azt is elárulta, hogy Bradley sem lesz ott Cannesban, mert a Star is Born – Csillag születik – című filmet forgatja Lady Gagával.