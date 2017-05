Brad Pitt megdöbbentő vallomása: ezért válnak Jolie-val

Egészen megdöbbentő, de végtelenül egyszerű magyarázatot adott válásának okára Brad Pitt, aki a GQ magazinnak adott először interjút azóta, hogy 2016 szeptemberében kiderült, Angelina Jolie elhagyta. A színész azt mondta: az ital vert éket kettejük közéjük. Értsd: a színész olyan sokat piált, hogy azt Jolie már nem tudta elviselni. Pitt egyébként azt elmondta, gyakorlatilag a főiskola óta ivott minden nap valamit, de csak az utóbbi időben vált aggasztóvá a mérték.









– Megnyertem a főnyereményt, és én mégis elherdáltam – mondta őszintén az interjúban, ahol azt is elárulta, amikor Jolie a gyerekekkel elköltözött tőle, az olyan volt mint a halál. Hat hétig egy haverjánál húzta meg magát, állítólag a padlón aludt. Pitt állítása szerint most terápiára jár, mert szeretne leszokni és szeretné rendbe hozni a kapcsolatát a gyerekekkel. A kicsiktől egyébként saját bevallása szerint nem csak az alkohol miatt távolodott el, hanem a rengeteg filmes munkája miatt is, amikből szintén szeretne visszavenni.