Botrány! Justin Bieber lefejelte rajongóját

Justin Bieber tavaly novemberben hatalmas botrányt robbantott ki, amikor az egyik koncertje előtt kinyúlt az autóból, amellyel érkezett, és behúzott egyet az egyik rá váró rajongójának. Bár akkor ál­lítólag megbánta tettét, most újra verekedésbe keveredett, amelyből ezúttal rendőrségi ügy is lett. A 22 éves sztár egyik barátjával érkezett a Serafina nevű Los Angeles-i étterembe, ahol hajnali kettőig mulattak. Az éjszaka során azonban Bieber észrevette, hogy az egyik vendég folyton fényképezi, sőt videót is készít róla. Amikor megkérte a férfit, hogy törölje a felvételt, nemleges választ kapott, így egyszerűen odament, és lefejelte a rajongót. Bár a férfi nem tett feljelentést, az étterem riasztása miatt a rendőrség eljárást indított.







