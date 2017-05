Borzalmas titokra derült fény: ezért hagyta el az országot Gombos Edina családjával

Merész vállalkozásnak tűnt, mikor Gombos Edina, hátrahagyva népszerűségét, családját és barátait, férjével és két kisgyerekével elköltözött Magyarországról.









A hot! magazin szerint a költözésre azért is szánták el magukat, mert Edina attól félt, gyerekeit, Mirandát és Matteót csúfolni fogják itthon a bőrszínűk miatt. Ezért is fontos a volt tévésnek, hogy gyerekei megtaniulják a másság elfogadását. Ezért is volt neki olyan fontos, hogy sokat legyen a két gyereke külföldiek, mozgáskorltozottak között.